Cyberpunk 2077 Nachfolger: Engine-Wechsel ist eine Chance für „etwas Großartiges“

Im Interview mit TheNeonArcade bedankte sich Pawel Sasko nicht nur bei der Community. Er sprach auch über die Arbeit mit der Unreal Engine 5 – die Engine, die unter anderem beim „Cyberpunk 2077“-Nachfolger Verwendung findet.

„Schon seit geraumer Zeit“ arbeite das Team mit der beliebten Engine von Epic Games. Hier gebe es noch eine Menge Arbeit, was das Toolset und Ähnliches betrifft. Schließlich war die ausgediente RED-Engine für „viele spezifische Dinge“ maßgeschneidert.

„Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das alles richtig gebaut wird, damit wir die Spiele genau so machen können, wie wir es wollen. Und du weißt ja, die Arbeit daran ist noch nicht abgeschlossen“, erklärt der leitende Quest Designer.

Wie Sasko die Zusammenarbeit mit Epic Games empfindet? Zwar herausfordernd, aber es sei eine Chance, „etwas Großartiges zu tun.“ Weil bei dem Softwareunternehmen so viele Ingenieure tätig sind, könne CD Projekt RED hier noch viel lernen.

Der Entwickler weiter: „Ich verstehe die Herausforderung nicht als Schwierigkeit, sondern eher als Chance. Ich sehe so viel Raum, um wirklich etwas Tolles zu machen, also freue ich mich darauf, aber es gibt eine Menge Arbeit an dieser Front zu tun.“

Vorteile der UE5 sind „offensichtlich“

An anderer Stelle sagte Sasko noch, dass die Vorteile der Unreal Engine 5 „ziemlich offensichtlich“ seien. Darauf ging das polnische Entwicklerstudio schon ein paar Wochen nach der Ankündigung von „The Witcher 4“ ein. Gerade bei Open-World-Spielen helfen die Updates der Epic-Engine, da deutlich mehr schiefgehen kann als bei linearen Games. Ein technisches Debakel wie bei „Cyberpunk 2077“ soll dadurch vermieden werden.

Zudem kann das Entwicklerteam zügig neue Versionen und Prototypen ausprobieren. Dadurch hat es mehr Zeit, neue Dinge zu testen.

Weitere Meldungen zu „Cyberpunk 2077“:

Bis der Nachfolger angekündigt wird, vergeht noch eine Menge Zeit. Denn Stand Anfang Oktober 2023 befindet sich „Project Orion“ noch in der Konzeptphase.

Quelle: YouTube

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren