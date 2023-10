Cyberpunk 2077: Nachfolger verbleibt vorerst in der Konzeptphase

Mit der jüngsten Veröffentlichung der „Phantom Liberty“-Erweiterung und des umfangreichen Patches 2.0 begann der Redemption Arc des Action-Rollenspiels „Cyberpunk 2077“. Während die Verkaufszahlen wieder ansteigen und die Kritiken der Fachpresse sowie der Spieler wieder deutlich positiver klingen, wird CD Projekt RED vor die Frage gestellt, wie es überhaupt um einen Nachfolger steht.

Mehrere Teams am Werk

Chief Creative Officer Adam Badowski hat im Rahmen der Investorenkonferenz über den nächsten Teil gesprochen, der sich aktuell bei den nordamerikanischen Studios des Unternehmens in Arbeit befinden soll. Projektleitend werden die Teams in Vancouver sowie Boston in Erscheinung treten, wobei auch so mancher Entwickler aus Polen unterstützend tätig sein wird.

Laut Badowski soll sich das Spiel weiterhin auf einer „konzeptionellen Designstufe“ befinden, wobei ein Team bestehend aus Veteranen an dem neuen Abenteuer werkelt. Die Mitarbeiter hatten zuvor bereits an „Cyberpunk 2077“ sowie „Phantom Liberty“ gearbeitet.

Da sich das Spiel noch in einem sehr frühen Status befindet, kann man noch nicht einschätzen, wann der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ auf den Markt kommen könnte. Zumindest sollte man damit rechnen, dass dies noch einige Jahre entfernt sein wird.

In der Zwischenzeit befindet sich bei CD Projekt RED eine neue Sage zu „The Witcher“ in Entwicklung. Mit der Hilfe eines externen Studios entsteht darüber hinaus auch ein Remake zum ersten Teil rund um Geralt von Riva. Doch auch bei den beiden Titeln ist noch kein Erscheinungszeitraum abzusehen.

Sobald weitere Informationen ans Tageslicht kommen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

