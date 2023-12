Cyberpunk 2077 Nachfolger: Könnte mehr Relevanz für die Lebenswege bringen

In dem 2020 erschienenen "Cyberpunk 2077" konnten sich die Spieler für verschiedene Lebenswege entscheiden, die im Laufe der Geschichte jedoch keine großen Auswirkungen hatten. Dies will das Studio in den zukünftigen Titeln ändern.

In „Cyberpunk 2077“ kann der von den Spielern erstellte Charakter einen von drei verschiedenen Lebenswegen wählen, der die jeweilige Hintergrundgeschichte darstellt. Zur Auswahl stehen dabei die Lebenswege Street Kid, Corpo und Nomad. Allerdings hatte diese Entscheidung, bis auf gelegentliche zusätzliche Dialogoptionen, im Laufe der Geschichte keine große Auswirkung.

Dies möchte CD Projekt in den zukünftigen Titeln ändern, meinte der Narrative Director des Studios, Philipp Weber, kürzlich in dem Podcast „AnsweRED“. „Ich denke, wir haben da ein Versprechen gegeben, das wir am Ende vielleicht nicht ganz eingelöst haben.“

Lebensweg könnte mehr Einfluss haben

„Ich denke, dass es Dinge gibt, wie zum Beispiel die Lebenswege, die einem das Versprechen geben, dass man mehr verschiedene Arten von Charakteren spielen kann“, sagte Weber in dem Podcast von CD Projekt. „Ich denke, das ist eine Sache, die wir in der Zukunft gerne verbessern würden. Denn ich denke, wir haben da ein Versprechen gegeben, das wir vielleicht am Ende nicht wirklich eingelöst haben.“

Der gewählte Weg ist besonders am Anfang von „Cyberpunk 2077“ spürbar. Nach wenigen Stunden verschmelzen die drei Auswahlmöglichkeiten jedoch im Wesentlichen zu einer Hauptgeschichte. Laut dem Lead Quest Designer Błażej Augustynek, der an Cyberpunk 2077 mitgewirkt hat und nun an dem neuesten Teil der „Witcher“-Reihe arbeitet, sei der anfängliche Lebensweg für die Geschichte des Spiels nicht allzu wichtig. „Ich denke, bei den Lebenspfaden geht es um das Leben, das man als V verlässt.“

„Es gibt also einen klaren Moment, in dem alles zusammenbricht, egal was man vorher gemacht hat, oder?“, so Augustynek. „Und du beginnst ein neues Leben mit Jackie. Natürlich würden wir uns wünschen, dass es eine größere Rolle spielt. Aber ich denke, so wie es sich im Moment darstellt, ist es so, als käme man aus einer bestimmten Art von Leben. Und dieses Leben ist zu Ende. Es liegt in der Vergangenheit, und jetzt lebst du dieses neue Leben, das – Spoiler – im Prolog endet, und dann musst du mit den Konsequenzen davon umgehen.“

