Cyberpunk 2077: Es ist Geduld gefragt – CD Projekt liefert Update zur Live-Action-Adaption

Aktuell wird an mehreren Projekten rund um "Cyberpunk 2077" gearbeitet. Darunter einer Live-Action-Adaption, zu der uns die Verantwortlichen von CD Projekt ein kurzes Status-Update lieferten.

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts kamen die Verantwortlichen von CD Projekt unter anderem auf „Cyberpunk 2077“ zu sprechen. Genauer gesagt auf die „Phantom Liberty“-Erweiterung.

Hier bestätigte das polnische Studio, dass sich das Add-on bereits über 4,3 Millionen Mal verkaufte. Ein weiteres Thema, auf das Chief Commercial Officer Michał Nowakowski einging, war die Anfang Oktober angekündigte Live-Action-Adaption in der Welt von „Cyberpunk 2077“. Wie Nowakowski hier einräumte, werden sich die wartenden Fans leider noch eine Weile in Geduld üben müssen.

Laut CD Projekts Commercial Officer Michał Nowakowski ist nämlich frühestens im Jahr 2025 mit der Veröffentlichung der Live-Action-Umsetzung zu rechnen.

Weiter heißt es, dass die Arbeiten an dem Projekt im nächsten Jahr Fahrt aufnehmen sollen.

Konkrete Details lassen weiter auf sich warten

„Im Hinblick auf Werbeaktivitäten steht bald die Veröffentlichung der Ultimate Edition an, aber wenn es um die Cyberpunk-IP geht, werden wir sie pflegen und durch Aktivitäten außerhalb des Spiels weiterentwickeln“, so Nowakowski. „Wir besprechen hier keine Einzelheiten. Aber eine der offensichtlichen Dinge, die wir angekündigt haben, die jedoch nicht im nächsten Jahr stattfinden, sich aber im nächsten Jahr in diese Richtung entwickeln werden, ist das Projekt, das wir mit Anonymous Content angekündigt haben.“

Abgesehen von der Tatsache, dass die Live-Action-Umsetzung von „Cyberpunk 2077“ in Zusammenarbeit mit Anonymous Content („True Detective“, „Mr. Robot“) entsteht, wurden bisher keine handfesten Informationen veröffentlicht. Unklar ist sogar noch, ob wir uns hier auf einen Film oder eine TV-Serie freuen dürfen.

Zudem wies CD Projekt im Zuge der offiziellen Ankündigung Anfang Oktober darauf hin, dass zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal ein passender Regisseur gefunden beziehungsweise verpflichtet wurde. In wie weit diese Aussage noch gültig ist, ließ Nowakowski offen.

Ein weiteres Projekt zu „Cyberpunk 2077“, an dem CD Projekt aktuell arbeitet, ist eine Fortsetzung zum erfolgreichen Rollenspiel. Diese entsteht unter dem Codenamen „Orion“ und befindet sich aktuell noch in der Konzeptphase.

