Cyberpunk 2077: Ultimate Edition hat einen Termin – Disk- und Digitalversionen bestätigt

Nach dem einst holprigen Launch von “Cyberpunk 2077”, den kontinuierlichen Verbesserungen und der Veröffentlichung des Addons „Phantom Liberty“ wird das Rollenspiel noch einmal als Gesamtpaket auf den Markt gebracht.

Die Ultimate Edition umfasst das Hauptspiel, die genannte Erweiterung und samt Update 2.0 alle Verbesserungen, die bisher an “Cyberpunk 2077” vorgenommen wurden. Informationen zum Launch gab CD Projekt heute in einer Pressemeldung bekannt.

Ultimate Edition erscheint Anfang Dezember

Die heutige Ankündigung schließt den Veröffentlichungstermin der “Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” ein. So wird das Komplettpaket am 5. Dezember 2023 als Digitalversion für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Auf “ausgewählten Märkten” ist ebenfalls eine physische Veröffentlichung geplant.

Die Ultimate Edition von „Cyberpunk 2077“ erscheint auch als physische Edition. Die PC-Fassung enthält allerdings nur einen Code.

“Cyberpunk 2077” kam Ende 2020 auf den Markt und sorgte auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One für eine enttäuschende Spielerfahrung. Sony nahm das Spiel daraufhin aus dem PlayStation Store. Nach zahlreichen Verbesserungen und der Version für PS5 und Xbox Series X/S wendete sich das Blatt für CD Projekt wieder. Der Aktienwert ist allerdings nur noch ein Bruchteil dessen, was in der Hochphase des “Cyberpunk 2077”-Hypes erreicht wurde.

Spieler übernehmen in der Erzählung die Identität von V, einem Söldner der Cyber-Welt, der sich durch die Straßen schießt und auf allerhand Charaktere trifft – darunter Rockerboy Johnny Silverhand (gespielt von Keanu Reeves) und FIA-Schläferagent Solomon Reed (gespielt von Idris Elba).

Im September 2023 folgte die erste und einzige Erweiterung “Phantom Liberty”, die von einem tiefgreifenden Update mit spielverändernden Neuerungen begleitet wurde. Dazu gehören Fahrzeugkämpfe und ein neues Polizeisystem. Einzelheiten zu den beiden Features sind hier zusammengefasst.

„Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ kam auf einen Metascore von 89. Dem gegenüber steht allerdings ein User-Score, der sich basierend auf rund 1.500 Meinungen bei einem Wert von 6,8 einpendelte.

Cyberpunk 2077: Night City als Setting des Sequels gesetzt? CD Projekt über kreative Freiheit

Mit der Ultimate Edition ist im “Cyberpunk”-Universum vorerst Schluss. Ein Sequel ist allerdings längst geplant. Auch diesmal könnten wieder Hollywood-Stars einen Auftritt erhalten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren