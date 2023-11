Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: Phantom Liberty auf PS5 nur als Code – Eine Kostenfrage?

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen kündigte CD Projekt die Ultimate Edition zu „Cyberpunk 2077“ heute offiziell an. Wie bereits spekuliert, ist neben dem Hauptspiel auch die „Phantom Liberty“-Erweiterung enthalten.

Zumindest auf der PS5 war die Ankündigung jedoch mit einem kleinen Wermutstropfen verbunden. Den während in der Xbox Series X/S-Version sowohl das Hauptspiel als auch das Add-on in Disc-Form enthalten sind, liegt „Phantom Liberty“ in der PS5-Fassung lediglich in Form eines Download-Codes bei.

Nachdem schnell Kritik an dieser Entscheidung laut wurde, meldete sich auf X (ehemals: Twitter) CD Projekts Global Community Manager Marcin Momot zu Wort. Ohne näher ins Detail zu gehen, sprach Momot davon, dass dem Ganzen technische Begebenheiten zugrunde liegen, die sich von Plattform zu Plattform unterscheiden.

„Der Grund für den Unterschied in der Art und Weise, wie Phantom Liberty in der Ultimate Edition enthalten ist, liegt in den technischen Anforderungen, die für jede Plattform spezifisch sind“, so Momot.

Etwas konkreter wurde da schon John Linneman von Digital Foundry, der eine ganz eigene Theorie hat.

Linneman zieht einen Vergleich mit anderen Spielen

Wie Linneman spekuliert, hätte „Phantom Liberty“ auf der PS5 lediglich auf einer Disc angeboten werden können, wenn CD Projekt „Cyberpunk 2077“ zu einer erneuten Prüfung eingereicht hätte. Ein Zeitaufwand und Kosten, die die Verantwortlichen des polnischen Studios offenbar vermeiden wollten.

„Ich denke, sie müssen eine Version des Spiels mit dem integrierten DLC neu kompilieren, was eine erneute Einreichung bei Sony bedeutet. Vermutlich haben sie den damit verbundenen Zeit- und Geldaufwand nicht investiert“, ergänzte Digital Foundrys Redakteur und verwies auf Spiele wie „Final Fantasy VII Remake: Intergrade“ oder die Ultimate Edition von „Mortal Kombat 11“, bei denen es laut Linneman ähnlich lief.

Ein interessanter Fakt am Rande: Bei der Ultimate Edition von „Cyberpunk 2077“ handelt es sich um das erste Spiel, das auf der Xbox Series X/S drei Discs umfasst.

Die digitale Version der „Cyberpunk 2077“-Ultimate Edition erscheint am 5. Dezember 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Die Retail-Fassungen folgen hierzulande am 8. Dezember 2023.

The reason for the difference in how the Phantom Liberty is included in the Ultimate Edition is due to technical requirements specific to each platform. https://t.co/Pxr20kl0Jl — Marcin Momot (@Marcin360) November 21, 2023

I think this is the reason why CP2077 doesn’t include DLC on the PS5 disc. Same situation as FF7R Intergrade, MK11 Ultimate and others. Horizon FW had a separate “Complete” build which is likely how they delivered the whole package at retail – it was integrated properly. https://t.co/DTzEPF5cmZ — John Linneman @dark1x.bsky.social (@dark1x) November 21, 2023

