86 Prozent Rabatt: Kinetisch-psychischer Kampf zum PSN-Bestpreis

Passend zur neuen Woche steht im offiziellen PlayStation Store ein vielfach gefeiertes Actionspiel zum Schnäppchenpreis bereit. Es handelt sich dabei um „Scarlet Nexus“ aus dem Hause Bandai Namco, das aktuell so günstig zu haben ist wie nie zuvor. Die Shopping-Tour sollte jedoch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Was ist eigentlich Scarlet Nexus?

Das Actionspiel „Scarlet Nexus“ kam ursprünglich im Juni 2021 für den PC und Konsolen auf den Markt. Es stammt vom Entwickler-Team Bandai Namco Studios Tose und kam sowohl bei den Kritikern als auch den Fans größtenteils sehr gut an. Die aktuelle Wertung beim Review-Aggregator Metacritic.com steht bei beachtlichen 80 Prozent. In unserem ausführlichen Test von Play3.de gab es 8.0 Punkte.

Die Story von „Scarlet Nexus“ dreht sich um die beiden Psioniker Kasane und Yuito. In einer weit entfernten Zukunft verleiht ein Psioniker-Hormon im Gehirn den Menschen übernatürliche Kräfte. Die Protagonisten kämpfen gegen die als „Andere“ bekannten Mutanten, um die Menschheit vor ihren erbarmungslosen Angriffen zu schützen. Der Fokus des Spielgeschehens liegt auf den ebenso dynamisch wie effektreich inszenierten Kämpfen, bei denen die psycho-kinetischen Kräfte eine wichtige Rolle einnehmen.

Scarlet Nexus so günstig wie nie zuvor

Derzeit ist der Preis von „Scarlet Nexus“ im offiziellen PlayStation Store extrem stark reduziert. Beim Kauf des Actionspiels gibt es einen Rabatt in Höhe von 86 Prozent, somit kostet es gerade mal 9,79 Euro. So günstig war der Titel aus dem Hause Bandai Namco bisher noch nie zu haben. Abonnenten von PlayStation Plus Extra können „Scarlet Nexus“ übrigens im Rahmen ihre Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten spielen.

Weitere Schnäppchen im PlayStation Store.

Wer sich das Actionspiel zum aktuellen Schnäppchenpreis sichern möchte, sollte sich übrigens beeilen. Die Rabattaktion ist zeitlich beschränkt und läuft nur noch bis zum 9. Mai 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit. Danach werden wieder die vollen 69,99 Euro für den Titel fällig, der sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4 spielbar ist.

