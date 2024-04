75 Prozent Rabatt: Beliebte Monsterhatz zum PSN-Bestpreis für PS5 und PS4

Sony startet im PlayStation-Store regelmäßig neue Preisaktionen, die meist wiederkehrende Angebote umfassen. Gelegentlich öffnet sich für Spieler aber auch die Gelegenheit, einen favorisierten Titel zum Bestpreis zu bekommen.

Ein solches Angebot stellt eine populäre Monsterhatz von Capcom dar. Mehrere Editionen sind im Angebot. Und auch ein Bundle, das mit einer Erweiterung daher kommt, ist im Sale vertreten.

Monster Hunter Rise ab 9,99 Euro im PSN-Sale

Bis zum 9. Mai 2024 kommen PSN-Kunden deutlich günstiger in den Besitz von “Monster Hunter Rise“. Der 75-Prozent-Rabatt lässt den zu zahlenden Betrag auf 9,99 Euro schrumpfen. Regulär werden für den Capcom-Titel rund 40 Euro fällig.

Im PlayStation-Store ist es der bisherige Bestpreis. In vorherigen Sales sank er nur auf bis zu 19,99 Euro.

Wer etwas mehr haben möchte, kann zu einer der kostspieligeren Fassungen greifen, die ebenfalls im Sale sind. Dazu gehört die Deluxe-Edition von “Monster Hunter Rise”, die einen 50-Prozent-Rabatt erhielt und im Rahmen des neusten PSN-Sales nur 24,99 Euro kostet.

Erweitert wurde die Monster-Hatz Mitte 2022 mit dem Addon “Sunbreak”. Auch hier ergibt sich ein Preisvorteil. Das Bundle bestehend aus “Monster Hunter Rise” und Erweiterung kostet im laufenden Sale 19,79 statt 59,99 Euro. Die “Deluxe Bundle Edition” mit beiden Bestandteilen und Deluxe-Pack schlägt mit 39,89 statt 69,99 Euro zu Buche.

Die Angebote zu “Monster Hunter Rise” in der Übersicht:

Ebenfalls sind einige der zahlreichen DLC-Pakete im Sale vertreten, darunter die „Königreich-Kollektion“.

Lohnt der Kauf von Monster Hunter Rise?

“Monster Hunter Rise” ist ein actionreiches Videospiel, das von Capcom entwickelt und im März 2021 zunächst für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Seit Anfang 2022 können sich auch Spieler auf PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One in das Abenteuer stürzen.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Jägers, der Monster jagt und dabei verschiedene Waffen und Fähigkeiten einsetzt. “Monster Hunter Rise” bietet eine weitreichende Welt zum Erkunden, verschiedene Quests, kooperatives Spielen und viele verschiedene Monster, die es zu besiegen gilt.

Im PlayStation-Store vergaben knapp 6.000 Teilnehmer im Schnitt 4,54 von fünf möglichen Sternen. Auf Metacritic kommt „Monster Hunter Rise“ im Fall der PS5-Version auf einen Score von 87. Zusammen mit dem neuen Bestpreis können Interessenten demnach bedenkenlos zugreifen, sofern ihnen das allgemeine Spielprinzip zusagt.

Weitere Angebote im PlayStation-Store

Falls ihr “Monster Hunter Rise” bereits besitzt oder allgemein kein Interesse an diesem Capcom-Titel habt: Am Vormittag ging im PlayStation-Store ein umfangreicher Sale an den Start, der mehr als 1.500 Angebote umfasst. Unsere Meldung dazu findet ihr nachfolgend:

Falls euch Disk-Spiele eher ansprechen: Mehrere populäre PlayStation-Spiele sind Teil einer übergreifenden Rabattaktion, die von Sony unterstützt wird. Einzelheiten dazu halten wir in dieser Meldung bereit.

