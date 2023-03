Monster Hunter Rise – Sunbreak: Termin für PS4 & PS5 steht – Neuer Trailer

Anfang des Jahres veröffentlichte Capcom das erfolgreiche Action-Rollenspiel „Monster Hunter Rise“ auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Nachdem bisher nur das Hauptspiel für die weiteren Konsolen erschien, deutete ein Leak am gestrigen Donnerstag darauf hin, dass die umfangreiche „Sunbreak“-Erweiterung am 28. April 2023 folgen wird. Im Rahmen des gestrigen Spotlight-Events machte Capcom den Termin offiziell und bestätigte, dass „Sunbreak“ in der Tat Ende April den Weg auf die PlayStation- und Xbox-Systeme finden wird.

Ein frisch veröffentlichter Trailer, geht auf die Inhalte und Features, die in der umfangreichen Erweiterung geboten werden, ein.

Ein neues Gebiet und gefährliche Monster

Nach den Geschehnissen des Hauptspiels führt euer Weg in „Sunbreak“ in ein komplett neues Gebiet. In einem Königreich, das jenseits des Ozeans liegt, geht ihr laut Entwicklerangaben den Ursprüngen einer gefährlichen Bedrohung auf den Grund. Am Außenposten Elgado angekommen, trefft ihr sowohl auf alte Bekannte als auch komplett neue Monster, die Schrecken verbreiten und von euch in ihre Schranken verwiesen werden müssen.

Die Geschichte der Erweiterung dreht sich um die drei gigantischen Monster Malzeno, Lunagaron und Garangolm, die in der Welt von „Sunbreak“ auch als „Die Drei Gebieter“ bekannt sind. Darüber hinaus kehrt eine ganze Reihe von bekannten Monstern zurück, die in „Monster Hunter Rise“ bisher keine Rolle spielten.

Wie es in der offiziellen Beschreibung weiter heißt, wurden in „Sunrise“ unter anderem die Seilkäfer überarbeitet, die nun Fähigkeiten für alle 14 Waffengattungen bieten und daher im Kampf noch nützlicher sind. Hinzukommen natürlich zahlreiche neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Um „Sunrise“ in Angriff nehmen zu können, müsst ihr die 7-Sterne-Quest „Schlangengöttin des Donners“ abgeschlossen haben.

„Monster Hunter Rise“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich.

