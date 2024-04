PS5: Frühlingsangebote auf Disk – God of War, Horizon, Uncharted und weitere Hits zum Sparpreis

Auf dem offiziellen PlayStation Blog kündigte Sony Interactive Entetrainment neue Sonderangebote für den Einzelhandel an. Im Zuge der Frühlingsangebote könnt ihr euch ausgewählte Titel der PlayStation Studios für kleines Geld sichern.

Ihr würdet gerne den einen oder anderen PlayStation-Hit nachholen und habt bislang auf das passende Angebot gewartet? Dann dürfte die heutige Ankündigung genau das Richtige für euch sein.

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, starten im Einzelhandel ab sofort neue Frühlingsangebote. Im Rahmen des Ganzen senkten die PlayStation-Macher die Preise ausgewählter Titel. Laut der heutigen Ankündigung stehen die Angebote bis zum 30. April 2024 bereit. Und natürlich nur so lange, wie das Angebot reicht.

Die folgende Übersicht verrät euch, welche Schnäppchen ihr euch sichern könnt.

Horizon: Forbidden West

Los geht es mit einem gefeierten Action-Rollenspiel aus dem Hause Guerrilla Games: „Horizon: Forbidden West“. Das zweite Ableger der Reihe wird in den nächsten zwei Wochen für die Unverbindliche Preisempfehlung von 34,99 Euro angeboten. Für den Preis erhaltet ihr ein umfangreiches Abenteuer, in dem ihr ein weiteres Mal in die Rolle von Aloy schlüpft.

Dieses Mal verschlägt es die unfreiwillige Heldin in den verbotenen Westen, wo sie eine Katastrophe zu verhindern sucht, die sich nach dem Auftreten einer tödlichen Plage und gefährlicher Stürme ausbreitet.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Sollte euch hingegen der Sinn nach handfester Action und einer Prise Humor stehen, dann solltet ihr euch – falls noch nicht geschehen – die „Legacy of Thieves Collection“ anschauen. Diese wird im Zuge der aktuellen Frühlingsangebote für unschlagbare 14,99 Euro angeboten.

Enthalten sind technisch aufpolierte Fassungen von „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „Uncharted: The Lost Legacy“. Auf der PS5 unterstützen die beiden Titel natürlich die exklusiven Features der PS5.

Darunter den DualSense-Controller, deutlich reduzierte Ladezeiten oder das 3D Audio.

God of War Ragnarök

Wenn es um einen PlayStation-Sale geht, darf Kratos natürlich nicht fehlen. Solltet ihr „God of War: Ragnarök“ bislang nicht gespielt haben, dann könnt ihr das gefeierte Abenteuer von Kratos und Atreus aktuell zum Angebotspreis nachholen. Bis Ende April ist „God of War Ragnarök“ für 34,99 Euro erhältlich.

Der Nachfolger zu „God of War“ aus dem Jahr 2018 setzt auf eine abenteuerliche Reise, eine packende und wendungsreiche Story, atemberaubende Landschaften und ein ebenso intelligentes wie brachiales Kampfsystem.

Zudem warten auf der PS5 Verbesserungen wie eine optimierte Grafik oder die Unterstützung der DualSense-Features.

Gran Turismo 7

Freunde des Motorsports hingegen kommen bei „Gran Turismo 7“ auf ihre Kosten, dessen Preis temporär auf 34,99 Euro sinkt. Neben der Rückkehr einer klassischen Karriere bietet das Rennspiel eine umfangreiche Online-Mehrspieler-Komponente und mehr als 480 Boliden, mit denen ihr auf den über 90 Strecken euer Können hinter dem Lenkrad unter Beweis stellt.

Wie jeder PS5-Titel der PlayStation Studios unterstützt natürlich auch „Gran Turismo 7“ die innovativen Funktionen des DualSense Wireless-Controllers. „So spürt ihr dank des haptischen Feedbacks genau den Streckenbelag und die adaptiven Trigger geben den Widerstand von Gas- und Bremspedal realistisch wieder“, so die Entwickler.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Den Schlusspunkt unter die Frühlingsangebote setzt mit „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ eine klassische Superhelden-Action, die bis Ende April zum Preis von 22,99 Euro in euren Besitz übergeht. In „Miles Morales“ tritt der namensgebende Teenager in die Fußstapfen von Peter Parker und unternimmt seine ersten Schritte als Superheld.

Dabei beweist er sich im Kampf gegen Superschurken, eine gefährliche Terrororganisation und einen skrupellosen Megakonzern gleichermaßen und zeigt, dass ein Mensch über sich hinauswachsen kann, wenn es die Umstände von ihm verlangen.

