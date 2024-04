Grounded: Xbox-Spiel nach PS5-Launch weiter optimiert – Änderungen im Changelog

Das Entwicklerstudio Obsidian Entertainment hatte zwar erst vor kurzem den „finalen“ Patch für „Grounded“ veröffentlicht. Allerdings war diese Aussage lediglich auf die sogenannten Major Updates mit neuen Inhalten und umfangreichen Features bezogen. Das Team arbeitet natürlich weiterhin an der Optimierung des Survival-Spiels. Dazu soll der jüngste Patch 1.41 beitragen.

Obsidian Entertainment hat sich vor allem um einige Fehler gekümmert, die im schlimmsten Fall zum vollständigen Absturz des Spiels führen konnten. Dies konnte unter anderem passieren, wenn ein Spieler ein totes Tier nach Beute durchsuchen wollte. Aber auch beim Abschluss einer Konversation oder aufgrund eines eher zufälligen Ereignisses war in der jüngeren Vergangenheit ein solcher Crash zu beobachten.

Diese sollten nach der Installation des neuesten Updates eigentlich nicht mehr vorkommen. Selbiges gilt für eine Vielzahl kleinerer Bugs, die endlich dran glauben mussten und den Spielspaß fortan nicht mehr verderben sollten.

Des Weiteren haben die Entwickler das Survival-Spiel „Grounded“ zusätzlich optimiert. Das sollte sich ab sofort durch eine allgemeine verbesserte Performance im Spielgeschehen bemerkbar machen. Insbesondere Multiplayer-Partien dürften künftig flüssiger und somit reibungsloser ablaufen als es bisher der Fall gewesen ist.

Auch am Komfort hat Obsidian Entertainment nochmals geschraubt: So ist es ab sofort möglich, den Text-Chat in den Konsolenversionen des Spiels mithilfe des Gamepads zu aktivieren. Die vollständigen Patch Notes sind auf der offiziellen Webseite zu finden.

Zum Thema:

Was bringt die Zukunft für Grounded?

Dies dürfte nicht das letzte kleinere Update für „Grounded“ gewesen sein, da noch immer einige Bugs vorhanden sind. Allerdings hatte Obisidian Entertainment bereits mehrfach betont, den Fokus künftig verstärkt auf andere Projekte zu richten. Das Team arbeitet derzeit unter anderem an den beiden Rollenspielen „Avowed„ und „The Outer Worlds 2“.

