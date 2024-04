Grounded: Xbox-Titel mit schlechterer Bildqualität und Performance auf der PS5

Seit dem 16. April ist Microsofts „Grounded“ auch für die PlayStation 5 erhältlich. Ganz so schön wie auf der Xbox Series X/S sieht das Survival-Abenteuer aber nicht aus, wie Digital Foundry feststellt.

Geringere Auflösung, Rauschen und Framerate-Einbrüche

Sowohl die Bildqualität als auch die Performance fällt schlechter aus. Im Gegensatz zur Xbox-Version ist der dynamische Auflösungsbereich auf der PS5 geringer, was zu einem deutlich weniger scharfem Bild führt. Zudem ist das Aliasing stärker zu erkennen, was zu Rauschen und Flimmern führt. Die geometrischen Details und die Schattenqualität sind auf der Sony-Konsole dafür besser, doch zumindest Letzteres soll kaum bemerkbar sein.

Bei der Framerate sind wiederum viele kleinere Einbrüche auffällig, die es auf der Xbox nur teilweise gibt. Ohne einen VRR-fähigen Bildschirm führt dieses Problem zu einem schlechteren Spielerlebnis.

Noch deutlichere Abstriche sind auf der Nintendo Switch zu sehen. Wegen der deutlich schwächeren Hardware ist das natürlich nicht überraschend. Der Auflösungsbereich beträgt hier lediglich 360p bis 720p. Zudem wurde die Qualität der Assets reduziert verschiedene Effekte entfernt. Dazu gehören die Tiefenschärfe, Volumeneffekte und Lichtstrahlen. Außerdem ist die Bildwiederholrate von 30 FPS alles andere als stabil.

Die Technik-Analyse von Digital Foundry:

Ganz anders sieht es bei „Sea of Thieves“ aus, das die PS5 am 30. April erobert. Hier ist der PlayStation-Port der Xbox-Fassung überlegen. Das Gleiche beobachteten wir vorher schon bei „Hi-fi-Rush“ und „Pentiment“. Bei „Grounded“ handelt es sich somit um den ersten nicht ganz so gelungenen Port.

„Grounded“ kostet im PlayStation Store 39,99 Euro. Ihr kämpft euch hier als geschrumpfte Person durch einen Garten mit gefährlichen Insekten. Stellt euch einem Überlebensabenteuer, das ihr alternativ gemeinsam mit drei Freunden spielen könnt. Eure Aufgabe ist es, herauszufinden, wie ihr so klein geworden seid und einen Ausweg zu finden.

Weitere Meldungen zu Grounded.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren