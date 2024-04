Grounded: New-Game-Plus und mehr – Final-Update zum PS5-Launch

Fans des Survival-Spiels „Grounded“ haben dieser Tage gleich doppelten Grund zur Freude. Nach langer Zeit der Xbox-Exklusivität ist das Action-Adventure seit dem 16. April 2024 endlich auch für die PS5 und die PS4 erhältlich.

Sogar Switch-Besitzer dürfen sich ab sofort in den Überlebenskampf stürzen. Die Entwickler haben passend dazu eine Crossplay-Funktion aktiviert, die plattformübergreifende Multiplayer-Partien ermöglichen. Doch damit nicht genug.

Obsidian Entertainment hat für „Grounded“ außerdem das umfangreiche Update 1.4 veröffentlicht, das den Namen „Fully Yoked“ trägt und in den PlayStation- und Switch-Versionen bereits enthalten ist.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt definitiv der „New Game+“-Modus, der die Spieler mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert und die Langzeitmotivation erhöhen soll. So tauchen unter anderem deutlich stärkere Gegner auf. Im Gegenzug haben die Spieler Zugriff auf besonders mächtige Schmuckstücke.

Um den „New Game+“-Modus nutzen zu können, müssen Spieler zunächst die Brutmutter, die Gottesanbeterin sowie die Wespenkönigin besiegt haben. Auch der Javamatic-Kampf sollte abgeschlossen sein. Beim Übergang in den Modus bleiben alle bereits existierenden Basen, Gegenstände, Rezepte etc. erhalten.

Des Weiteren feiert die Ameisenkönigin ihre Premiere in den Hinterhöfen von „Grounded“. Passend dazu gibt es thematisch von diesem Neuzugang inspirierte Gebäude, ein Ameisenbaby-Haustier und eine Vielzahl an Bug-Fixes sowie Komfortverbesserungen. So ist es beispielsweise ab sofort möglich, während einer laufenden Multiplayer-Partie einen Spielstand zu laden, ohne dass es zu Abbrüchen und Komplikationen kommt.

Die vollständigen Patch Notes stehen auf der offiziellen Webseite zur Verfügung.

„Grounded“ ist nur eines von vier Xbox-Spielen, die für PlayStation erscheinen:

War es das mit Grounded?

Obsidian Entertainment hatte bereits angekündigt, dass dies das letzte große Update für „Grounded“ sein wird. Die Entwickler werden ihren Fokus fortan verstärkt auf andere Projekte legen, kleinere Patches mit Bug-Fixes wird es jedoch wohl noch geben. Derzeit arbeitet das Team sowohl am Rollenspiel „Avowed“ als auch an „The Outer Worlds 2“.

