4 Xbox-Spiele für PS5: Welche Games verlieren die Exklusivität und ist Starfield dabei?

Xbox-Spiele sollen für konkurrierende Konsolen erscheinen. Dieses Gerücht geisterte wochenlang durch die Branche. Während des gestrigen Showcasts bestätigte Microsofts Phil Spencer diese Annahme und beließ es weitgehend dabei.

Zunächst ist ein Port von vier Spielen geplant, die mindestens ein Jahr alt sind. Namen nannte man nicht, was erneut Spielraum für Spekulationen und Gerüchte schafft. Zwei Games, die in den vergangenen Wochen häufiger spekuliert wurden, sind in nächster Zeit jedenfalls nicht dabei.

Starfield und Co – Nein, aber ja…

Microsoft wird “Starfield” und “Indiana Jones” nicht für die PS5 veröffentlichen – zumindest vorerst. Phil Spencer betonte noch einmal explizit, dass die genannten Titel nicht zu den vier weiterhin unbekannten Spielen gehören, die Microsoft auf konkurrierende Plattformen bringen möchte.

Aber was kommt nach den vier Spielen, die möglicherweise als Testballon dienen? “Ich denke nicht, dass wir als Branche jemals ausschließen sollten, dass ein Spiel für eine andere Plattform erscheint. Wir konzentrieren uns auf diese vier Spiele und lernen aus den Erfahrungen”, so Spencer.

Im weiteren Verlauf erklärte der Xbox-Chef, dass er in Bezug auf die PS5 keine falschen Erwartungen wecken möchte: “Das ist heute nicht der Plan. Ich möchte auch die Kunden auf den anderen Plattformen nicht in die Irre führen. Wir bringen diese vier Spiele auf den Markt und wir freuen uns darauf.”

Am Ende sorgte Spencer dann für einen abschließenden Cliffhanger: „Wir freuen uns über die Ankündigung und alles andere. Aber wir werden sehen, was in Bezug auf unser Geschäft passiert.“

Microsoft Flight Simulator und Gears of War in Erwägung gezogen?

Die recht schwammigen Aussagen von Microsoft setzten das Fundament für weitere Gerüchte. Bei den vier noch unbenannten Spielen könnte es sich um “Sea of Thieves”, “Grounded”, “Hi-Fi Rush” und “Pentiment” handeln.

Welches Spiel trifft am ehesten euer Interesse?

Sea of Thieves

Hi-Fi Rush

Pentiment

Gar keins 50%, 33 votes
Sea of Thieves 29%, 19 votes
Hi-Fi Rush 14%, 9 votes
Pentiment 5%, 3 votes
Grounded 3%, 2 votes
Abstimmungen insgesamt: 66

Sea of Thieves 29%, 19 votes 19 votes 29% 19 votes - 29% of all votes

Hi-Fi Rush 14%, 9 votes 9 votes 14% 9 votes - 14% of all votes

Pentiment 5%, 3 votes 3 votes 5% 3 votes - 5% of all votes

Grounded 3%, 2 votes 2 votes 3% 2 votes - 3% of all votes Abstimmungen insgesamt: 66 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Gar keins

Sea of Thieves

Hi-Fi Rush

Pentiment

Grounded × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Während Spencer Spiele für andere Plattformen niemals ausschließen möchte, zog Microsoft laut The Verge einst auch andere Games in Betracht, darunter “Microsoft Flight Simulator”, “Gears of War” und sogar das nächste “DOOM”-Spiel.

Die Führung der Xbox-Sparte möchte nicht preisgeben, welche Games die Xbox-Exklusivität verlieren. Das könnte dafür sprechen, dass die finale Entscheidung bislang nicht getroffen wurde. Allerdings war die gesamte Show für die Redmonder eine Gratwanderung.

Einerseits möchte das Unternehmen den Multiplattformansatz stärken, auf der anderen Seite aber nicht die Xbox-Community verärgern. Fraglich ist auch, wie sehr sich Sony und Nintendo auf die neue Strategie einlassen. Die Gespräche dürften im Hintergrund aber längst gelaufen sein. „Weitere Einzelheiten zu diesen Titeln werden wir in Kürze bekannt geben“, heißt es.

Zusammenfassen lassen sich die gestrigen Aussagen von Microsoft letztlich wie folgt: Es sollen Xbox-Spiele für PS5 und/oder Switch erscheinen. Welche Games es sind und welchen Umfang die Strategie am Ende einnehmen wird, weiß nur Microsoft.

