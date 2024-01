Obsidian Entertainment: Einzelhändler haben isometrische RPGs gekillt, so Josh Sawyer

An isometrischen RPGs kamen Gamer in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren kaum vorbei. „Fallout 1“ und „Fallout 2“ von Interplay und den Black Isle Studios, „Icewind Dale“ von Black Isle sowie die ersten beiden „Baldur’s Gate“-Spiele von BioWare waren nur einige der Highlights, in die damalige Spieler eintauchen konnten.

Allerdings verschwanden die isometrischen Rollenspiele bald aus dem Rampenlicht und fristeten lange Zeit ein Nischendasein. Laut Josh Sawyer von Obsidian Entertainment, der unter anderem als Director bei Titeln wie „Fallout: New Vegas“, „Pentiment“ und „Pillars of Eternity“ fungierte, sind die Schuldigen dafür schnell ausgemacht.

Einzelhändler sollen Bestände für isometrische RPGs reduziert haben

Über Twitter hatte Josh Sawyer kürzlich eine Diskussion über das Ende der isometrischen Rollenspiele angestoßen. Seiner Meinung nach hätten die Einzelhändler eine selbsterfüllende Prophezeiung erschaffen, indem sie die Lagerbestände für Spiele bestimmter Genres, wie den isometrischen RPGs, senkten. Dies soll zu schlechten Verkäufen geführt haben.

BioWare made Baldur's Gate, which sold well, and BG2 sold very well. Black Isle made Icewind Dale, which sold also sold well, but after BioWare announced Neverwinter Nights, retailers decided that 2D iso games were dead. Temple of Elemental Evil was the last for a long time. https://t.co/s58eqhhOu8 — Josh Sawyer (@jesawyer) December 18, 2023

„BioWare hat Baldur’s Gate gemacht, das sich gut verkauft hat, und [Baldur’s Gate 2] hat sich sehr gut verkauft“, erklärte Sawyer auf Twitter. „Black Isle machte Icewind Dale, das sich ebenfalls gut verkaufte, aber nachdem BioWare Neverwinter Nights ankündigte, beschlossen die Einzelhändler, dass 2D-Iso-Spiele tot seien. Temple of Elemental Evil war für eine lange Zeit das letzte.“ Sawyer gab weiter an, dass er schon oft gehört habe, dass Vertriebsmitarbeiter „ein Genre/einen Stil/einen Look für tot erklärten, ohne dass es dafür Daten gab“ und dementsprechend die Bestände verringerten. „Wahrhaftig auf Stimmungen basierende Prognosen, die zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen führten“, so Sawyer weiter.

Auch der ehemalige leitende Autor von BioWare, David Gaider, schaltete sich in die Diskussion ein und gab an, dass nicht nur die Händler an dem Tod des Genres schuld waren. „Es gibt eine Branchenweisheit, die sich in die Entwicklerteams einschleicht, in der einige Dinge einfach für tot oder zu altmodisch erklärt werden. Und es gibt keine Möglichkeit, dieser Gewissheit zu widersprechen, bis jemand anderes daherkommt und beweist, dass sie zu 100 % unwahr ist.“

Diesen Beweis scheinen die belgischen Larian Studios geliefert zu haben, die das isometrische Genre sowie CRPGS im Allgemeinen mit „Baldur’s Gate 3“ wieder in den Fokus rückten und so beliebt werden ließen, wie nie zuvor. Der Studio-Chef Swen Vincke gab an, dass er hoffe, weitere Spiele in der Art von „Baldur’s Gate 3“ zu sehen. „Ich hoffe, dass es noch mehr Spiele in der Art von CRPGs geben wird. Das ist ein Spiel, das ich gerne spiele, und viele Leute in der Branche spielen es auch gerne. Wenn solche Spiele herauskommen, die keine Geschichte haben, die wir schon kennen, wäre das großartig. Ich freue mich auf diese Art von Spiele.“

Quelle: GamesRadar

