Baldur’s Gate 3: Vincke hofft nach großem Erfolg auf noch mehr CRPGs

Nicht nur die Spieler scheinen nicht genug von dem neuesten Spiel der belgischen Larian Studios bekommen zu können. Bei den Golden Joystick Awards 2023 konnten „Baldur’s Gate 3“ und seine Entwickler auch eine ganze Reihe an Preisen abräumen. Darunter unter anderem den Award für das Ultimate Game of the Year, Best Storytelling oder auch Best Visual Design.

Nach dem enormen Erfolg des CRPGs sprach der Larian-Chef Swen Vincke über die Zukunft des Subgenres. Er hofft, dass nun noch mehr Spiele in der Art von „Baldur’s Gate 3“ veröffentlicht werden.

Studio-Boss und Gründer freut sich auf weitere CRPGs

Nicht zuletzt mit der Auszeichnung in sieben Kategorien bei den Golden Joystick Awards 2023 konnte „Baldur’s Gate 3“ es all denen zeigen, die an dem belgischen Studio und seiner Werke zweifelten. Denn Microsoft, das den Titel für den Game Pass ins Auge gefasst hatte, hatte den Erfolg des Rollenspiels völlig falsch eingeschätzt. Allerdings sei dies auch mit „Divinity: Original Sin 2“ passiert, wie das Studio erklärte. Nun ist „Baldur’s Gate 3“ nicht nur unglaublich erfolgreich, es konnte auch noch das Interesse an dem Subgenre CRPG wiederbeleben.

„Wir haben uns immer sehr darauf konzentriert, unser Spiel zu machen und viele Leute haben viele Dinge damit verbunden, weil das Spiel so geworden ist, wie wir es wollten“, so Vincke in Gespräch mit GamesRadar über die Aufmerksamkeit der Industrie für das Spiel und CRPGs im Allgemeinen. „Ich hoffe, dass es noch mehr Spiele in der Art von CRPGs geben wird. Das ist ein Spiel, das ich gerne spiele, und viele Leute in der Branche spielen es auch gerne. Wenn solche Spiele herauskommen, die keine Geschichte haben, die wir schon kennen, wäre das großartig. Ich freue mich auf diese Art von Spiele.“

Zuletzt gab Swen Vincke bekannt, dass die Optimierungen für die kommende Xbox-Version von „Baldur’s Gate 3“ in Zukunft auch den anderen Plattformen zugutekommen könnten. Während das Rollenspiel auf PC und PlayStation 5 bereits veröffentlicht wurde, lässt eine Fassung für Xbox Series X|S noch auf sich warten. Besonders der speicherintensive dritte Akt des Spiels, zu dem es schon oft Kritik an der Performance gab, könnte von der Arbeit des Studios profitieren.

