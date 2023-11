Baldur’s Gate 3: Japanische PS5-Version wird stark zensiert

„Baldur’s Gate 3“ wird in Japan am 21. Dezember 2023 physisch erscheinen. Doch die Japaner und Japanerinnen werden eine stark zensierte Version erhalten, obwohl sie ab 18 Jahren freigegeben sein wird.

In „Baldur’s Gate 3“ gibt es nicht nur actionreiche Kämpfe, auch die Romantik kommt in dem Rollenspiel nicht zu kurz. Der Titel scheut nicht davor, erwachsene Themen anzusprechen und intime Zwischensequenzen zu zeigen.

Doch so wie es scheint, wird die japanische Version nicht viel davon beinhalten. „Baldur’s Gate 3“ erscheint nämlich am 21. Dezember 2023 als physische PS5-Version in Japan, doch das Spiel wird in stark zensierter Form veröffentlicht.

Baldur’s Gate 3 bekommt in Japan viele Inhalte gestrichen

Spike Chunsoft wird das Publishing in Japan übernehmen und kündigte jetzt an, dass viele der Inhalte aus „Baldur’s Gate 3“ gestrichen werden. Dadurch wird der Publisher die strengen Richtlinien des Landes in Bezug auf Sex und Nacktheit einhalten. Dort ist nämlich die Darstellung von Genitalien und Geschlechtsverkehr streng verboten.

Das bedeutet, dass Spieler und Spielerinnen bestimmte Inhalte in den Spieleinstellungen gestrichen bekommen. Es wird beispielsweise nicht möglich sein, Genitalien zu sehen, obwohl das Spiel ab 18 Jahren freigegeben wird.

Auch das Anzeigen von Sexszenen und die Anzeige von Nacktheit in Zwischensequenzen werden für die japanische Version gesperrt. Außerdem wird eine Szene direkt zu Beginn des Spiels zensiert, bei der bestimmte NPCs gefoltert werden.

Sammler und Sammlerinnen in Europa, die sich auf eine ungeschnittene, physische Version gefreut haben, schauen also immer noch in die Röhre. Vielleicht wird Larian Studios ja in Zukunft eine Retail-Version nachreichen, die ungeschnitten sein wird.

„Baldur’s Gate 3“ ist seit dem 3. August 2023 für den PC und seit dem 6. September 2023 für die PlayStation 5 in Eruopa erhältlich. Die Umsetzung für die Xbox-Konsolen wird aufgrund der technischen Probleme mit dem Splitscreen-Coop auf der Xbox Series S etwas später folgen.

Quelle: Spike Chunsoft

