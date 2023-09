Baldur’s Gate 3: Wurde laut den Larian Studios nicht nur von Microsoft unterschätzt

Im Zuge des umfangreichen Leaks in dieser Woche fand unter anderem eine interne E-Mail aus dem Mai 2022 den Weg an die Öffentlichkeit, in der Microsoft schätzte, welche Beträge aufgewendet werden müssen, um ausgewählte Titel Day-One im Xbox Game Pass anbieten zu können.

Komplett daneben lagen die Schätzungen bei Larians Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“, bei dem Microsoft davon ausging, sich einen Day-One-Release im Xbox Game Pass für fünf Millionen US-Dollar sichern zu können. Laut den Verantwortlichen der Larian Studios handelte es sich bei Microsoft allerdings nicht um die einzige Partei, die den möglichen Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ massiv unterschätzte.

Laut Michael Douse, Director of Publishing bei den Larian Studios, hätte innerhalb der Videospielindustrie wohl kaum jemand „Baldur’s Gate 3“ das Potenzial attestiert, sich zu einem der besten Rollenspiele der näheren Vergangenheit und einem der größten Hits des Jahres 2023 zu entwickeln.

Wie Douse ausführte, erleben es die Larian Studios nicht zum ersten Mal, dass die Erfolgsaussichten ihrer Spiele falsch eingeschätzt werden. Auch bei „Divinity: Original Sin 2“ (2017) sah sich das belgische Studio mit der Situation konfrontiert, dass ein Projekt von der breiten Masse unterschätzt wurde. Eine Tatsache, die Douse unter anderem auf die Art und Weise, wie die Larian Studios an ihre Spiele herangehen, zurückführt.

„Zu ihrer Verteidigung: Das haben auch alle anderen getan“, kommentierte Douse Microsofts Fehleinschätzung von „Baldur’s Gate 3“. „Das Gleiche galt für Divinity: Original Sin 2. Das ist auf das Genre und die Art und Weise, wie wir an die Dinge herangehen und wie wir die Dinge umsetzen, zurückzuführen.“

„Es waren schlichtweg keine Daten vorhanden, die irgendjemandem hätten sagen können, wie Baldur’s Gate 3 performen würde. Wir mussten einfach gruselige Riesensprünge machen“, führte Douse aus.

„Baldur's Gate 3" ist für den PC sowie die PlayStation 5 erhältlich

