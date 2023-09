Baldur’s Gate 3: DLC laut den Larian Studios unter dieser Bedingung möglich

In einem Interview sprachen die Entwickler der Larian Studios ein weiteres Mal über möglichen DLC zum gefeierten Rollenspiel "Baldur's Gate 3". Laut Game-Director Swen Vincke wäre dieser im Prinzip denkbar, wenn eine Bedingung erfüllt ist.

Schon kurz nach dem PC-Release im vergangenen Monat sprachen die Entwickler der Larian Studios erstmals über möglichen DLC beziehungsweise Erweiterungen zum Fantasy-Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“.

Nachdem Game-Director Swen Vincke im August darauf hinwies, dass ein Add-on oder ein DLC neue Hürden an das Design von „Baldur’s Gate 3“ stellen würde, ging Vincke in einem aktuellen Interview noch einmal auf zusätzliche Inhalte zum Rollenspiel ein.

Offiziell bestätigen wollte der Game-Director DLCs bisher zwar nicht, merkte im Gespräch mit dem offiziellen „Dungeons & Dragons“-Kanal jedoch an, dass potenzielle Zusatzinhalte im Prinzip zwar schwer umzusetzen, unter dem Strich jedoch kein Ding der Unmöglichkeit seien. Zumindest dann, wenn diese nicht im Endgame angesiedelt sind.

„Nun, man könnte in einer Erweiterung verschiedene Dinge tun, es muss also nicht unbedingt am Ende des Spiels sein“, ergänzte Vincke und wies darauf hin, dass eine „Endspiel-zentrierte Erweiterung für Baldur’s Gate 3 zu schwer umzusetzen wäre“. Mit Zusatzinhalten, die nach dem Ende des Spiels angesiedelt sind, sollte daher nicht gerechnet werden.

Darum liegt das maximale Charakter-Level bei 12

Im weiteren Verlauf des Interviews plauderte Larians Game-Director zudem über die Entwicklung von „Baldur’s Gate 3“ an sich und ging auf die Tatsache ein, dass das maximale Charakter-Level der Helden bei 12 liegt. Laut Vincke haben wir es hier mit einer bewussten Design-Entscheidung der Entwickler zu tun, da die Macht, die die Spielerinnen und Spieler nach Level 12 erlangen, exponentiell ansteigt.

Dies wiederum hätte die Autoren vor einige Probleme gestellt, da es schwer geworden wäre, diese Art der Macht auf glaubwürdige Art und Weise in die Geschichte von „Baldur’s Gate 3“ einzubinden. Auch bei einem möglichen DLC beziehungsweise einem Add-on würde eine Skalierung auf höhere Stufen einige kreative Herausforderungen mit sich bringen, wie Vincke in einem früheren Interview anmerkte.

Da sich die Larian Studios nach der Veröffentlichung der Konsolen-Versionen von „Baldur’s Gate 3“ und der Behebung der letzten Fehler erst einmal ihren verdienten Urlaub gönnen möchten, könnte die Ankündigung zusätzlicher Inhalte noch eine Weile auf sich warten lassen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass sich die Larian Studios überhaupt für die Entwicklung von DLC entscheiden.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich. Die Umsetzung für die Xbox Series X/S folgt aufgrund technischer Probleme mit dem Splitscreen auf der Xbox Series S etwas später.

