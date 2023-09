Baldur’s Gate 3: Technisch überzeugend? Die PS5-Version im Performance-Check

Passend zum offiziellen Release in dieser Woche stellt sich die PlayStation 5-Version des gefeierten Rollenspiels "Baldur's Gate 3" der ausführlichen Performance-Analyse von Digital Foundry. Beleuchtet wurden sowohl der Qualitäts- als auch der Performance-Modus.

Nach dem Start des Early-Access-Zugriffs in der letzten Woche ist „Baldur’s Gate 3“ mittlerweile auch ganz offiziell für die PlayStation 5 erhältlich. Passend zum PS5-Release steht die ausführliche Performance-Analyse von Digital Foundry bereit, die verrät, wie sich das gefeierte Fantasy-Abenteuer auf der Sony-Konsole schlägt.

Im direkten Vergleich mit dem PC macht die PS5-Version von „Baldur’s Gate 3“ laut Digital Foundry eine gute Figur und bietet im Prinzip alles, was auch auf dem PC für ein optisch stimmiges Gesamtbild sorgte. Auf der Sony-Konsole werden mit dem Qualitäts- und dem Performance-Modus dabei die mittlerweile typischen Darstellungs-Modi geboten.

Im Qualitäts-Modus setzt „Baldur’s Gate 3“ auf der PS5 auf eine native 1440p-Auflösung sowie eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde. Der Performance-Modus hingegen zielt auf eine Darstellung in 60FPS ab, erkauft sich das Ganze jedoch mit einer niedrigeren Auflösung und kleineren grafischen Abstrichen wie Flimmerartefakten oder Ghosting bei der Darstellung von Pflanzen.

Eine weitestgehend runde Erfahrung

Digital Foundry zur Auflösung des Performance-Modus weiter: „Ich glaube, dass das Spiel FSR 2 verwendet, um eine Ausgabe von 1440p zu erreichen, hochskaliert von einer internen Auflösung von etwa 960p, was dem Qualitäts-Modus von FSR 2 entsprechen würde.“ Geht es um die Framerate auf der PlayStation 5, dann bieten im Prinzip beide Darstellungs-Modi eine runde Spielerfahrung und erreichen die angepeilte Darstellung in 30 beziehungsweise 60FPS zumindest in den ersten beiden Akten weitestgehend stabil.

Eine Ausnahme bildet hier der dritte Akt, der bereits auf dem PC mit Performance-Problemen zu kämpfen hatte. Auch auf der PlayStation 5 sorgt besonders die belebte Stadt des dritten Akts dafür, dass die Framerate zum Teil deutlich einbricht. Unschönes Tearing, das laut Digital Foundry die oberen zwanzig Prozent des Bildschirms betrifft, tritt in diesen Momenten ebenfalls auf.

Ein Manko, von dem wenig überraschend auch der Splitscreen-Modus nicht verschont bleibt. Hier wird beiden Spielerinnen beziehungsweise Spielern ein Bildschirm mit einer Auflösung von jeweils 1.280 x 1.440 Pixeln geboten. Während der Splitscreen im dritten Akt genau wie das restliche Spiel unter Performance-Einbrüchen leidet, wird im Couch-Coop ansonsten eine technisch runde Spielerfahrung geboten.

Weitere Details zur technischen Umsetzung von „Baldur’s Gate 3“ auf der PlayStation 5 entnehmt ihr dem angehängten Video sowie dem ausführlichen Bericht auf Eurogamer.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC und die PlayStation 5 erhältlich. Die Umsetzung für die Xbox-Konsolen folgt aufgrund der technischen Probleme mit dem Splitscreen-Modus auf der Xbox Series S etwas später.

