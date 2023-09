Baldur’s Gate 3: Wichtiger Zauberspruch wurde gestrichen, weil er die Spielzeit verdoppelt hätte

In „Baldur’s Gate 3“ sollen sich die Spieler so fühlen, wie bei einer realen Version des Pen-and-Paper-Rollenspiels „Dungeons & Dragons“. Allerdings fehlt ein bekannter und vielseitiger Zauberspruch aus der Vorlage, weil er den Entwicklern einiges an Kopfzerbrechen beschert hat.

In einem Interview sprach Swen Vincke, Gründer der Larian Studios und Director von „Baldur’s Gate 3“, nun von Features, die die Entwickler gerne in das Spiel eingebaut hätten. Laut Vincke hätte das Team lange Zeit mit dem bekannten Bannzauber geliebäugelt.

Larian wollte „Magie bannen“ lange Zeit ins Spiel bringen

Nicht jeder in der Vorlage „D&D“ verfügbare Zauber ist auch in „Baldur’s Gate 3“ zu finden. In einem Interview mit „Dungeons & Dragons“ wurde Vincke gefragt, was er gerne in das Spiel eingebaut hätte und welche Entwicklungsgeschichten er über die Versuche dazu zu erzählen hätte. Seine Antwort kam schnell: „Wir wollten Dispel Magic machen.“

„Dispel Magic“, zu Deutsch „Magie bannen“, funktioniert in „Dungeons & Dragons“ genau so, wie es sich anhört. Spieler können den Zauberspruch innerhalb einer Reichweite von 120 Fuß auf eine Kreatur, einen Gegenstand oder einen magischen Effekt wirken. Jeder Zauber der Stufe 3 oder niedriger auf dem Ziel wird durch den Spruch beendet. Fast jede zaubernde Klasse im Spiel kann diesen äußerst vielseitigen Zauber erlernen.

Larian wollte „Dispel Magic“ lange auch in „Baldur’s Gate 3“ erlauben, laut Vincke wurde es jedoch zu viel, weil es auch so viel Magie im Spiel gibt. Beim internen Playtesting sei immer wieder die Frage aufgetaucht, was passieren würde, wenn die Spieler irgendwo reinkommen und einfach „Dispel Magic“ einsetzen. „Wir wollten es machen, aber es war einfach zu viel“, so Vincke in dem Interview. „Es hätte buchstäblich die Größe des Spiels verdoppelt, nur um diesen einen Zauber richtig zu unterstützen.“

