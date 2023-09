Baldur’s Gate 3: Bug machte Begleiter zu „liebesbedürftig“

Zum Release des CRPGs "Baldur’s Gate 3" gingen Spieler davon aus, dass ihr Charakter so unwiderstehlich ist, dass sich die Begleiter ihm einfach so an den Hals werfen. Wie Swen Vincke nun zugab, steckte jedoch ein Bug hinter den problematischen Romanzen.

Die belgischen Entwickler von Larian scheuen sich bei „Baldur’s Gate 3“ nicht vor knisternder Romantik. Laut dem Senior Writer John Corcoran soll das Rollenspiel nicht nur berührend, lustig oder fesselnd, sondern auch ganz schön heiß sein.

Allerdings gehen einige Begleiter ein wenig zu forsch vor und lassen recht schnell und ungefragt die Hosen herunter. Wie Swen Vincke, Gründer und Chef des Studios, nun in einem Interview auf der PAX West verriet, war dafür ein Bug verantwortlich, der bei einigen Charakteren jedoch schon wieder beseitigt wurde.

Zauberer Gale warf sich den Spielern besonders eifrig an den Hals

„Also… es war ein Bug“, so Vincke über den Zustand der Romanzen zum Release des Rollenspiels. „Die Zulassungsschwellen waren zu niedrig, als wir das Spiel auslieferten. Deshalb waren sie [die Begleiter] am Anfang so geil. Das sollte eigentlich nicht so sein. Wir haben das inzwischen korrigiert, zumindest für einige von ihnen. Bei einigen sind wir noch dabei, es zu ändern.“

Ein Charakter, der anscheinend besonders von diesem Fehler betroffen war, war der Zauberer Gale. „Das war nicht beabsichtigt, besonders nicht bei Gale“, so Vincke. „Er sollte nicht so schnell an diesen Punkt kommen.“ Vincke ging auch darauf ein, dass einige Spieler es genossen haben, dass sie so schnell eine Beziehung mit den Gefährten aufbauen konnten. Dem Larian-Chef ging dies jedoch ein wenig zu flott, denn eigentlich sollte das Spiel simulieren, „wie echte Beziehungen sind“.

Käufer der Digital Deluxe- oder der Collector’s Edition von „Baldur’s Gate 3“ können auf der PlayStation 5 bereits selbst herausfinden, welche Charaktere noch von diesem kuriosen Fehler betroffen sind. Der offizielle Release auf der Sony-Konsole erfolgt am Mittwoch, den 6. September 2023. PC-Spieler können bereits seit dem 3. August in das Rollenspiel einsteigen.

