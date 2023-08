Baldur’s Gate 3: Bären-Romanze soll nicht das heißeste sein, was das Spiel zu bieten hat

Das Fantasy-Rollenspiel "Baldur's Gate 3" schoss kürzlich in den Steam-Charts nach oben, nachdem die Entwickler von Larian eine Sexszene mit einem Druiden in seiner Bärenform zeigten. Laut dem Senior Writer John Corcoran dürfen die Spieler jedoch noch weitere heiße Romanzen erwarten.

Das Fantasy-Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ soll laut seinem Senior Writer nicht mit romantischen Szenen geizen. Davon können sich ab dem heutigen 3. August 2023 bereits die PC-Spieler überzeugen. Besitzer eine PlayStation 5 werden hingegen noch bis zum 6. September warten müssen.

Wie vor Kurzem bereits bekannt wurde, nutzte das Rollenspiel als eine der ersten Produktionen Intimitätskoordinatoren wie im Film. Anscheinend war das auch nötig, denn wie der Senior Writer John Corcoran kürzlich angab, soll der Titel „big-budget horny“ sein.

Rollenspiel soll berührend, lustig, fesselnd…und verdammt heiß sein

„Ich habe die letzte Woche oder so damit verbracht, letzte Tests an einigen Romantik-Bögen für Gefährten durchzuführen und… verdammt, ich bin immer noch überrascht, wie geil dieses Spiel ist. Das mit dem Bären ist nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen wird“, schrieb der Senior Writer John Corcoran kürzlich auf Twitter über „Baldur’s Gate 3“.

„Versteht mich nicht falsch – es ist auch berührend, lustig, fesselnd und jeder Menge Superlative würdig, die man sich ausdenken kann“, so der Autor weiter. „Aber auch Mainstream, Big-Budget-geil in einer Art und Weise, von der ich dachte, dass sie Mitte der 90er Jahre in Filmen ausgestorben ist und vielleicht nie in Spielen dieser Größenordnung gesehen wurde.“

Anfang Juli war „Baldur’s Gate 3“ in den Steam-Charts nach oben geschossen, als die Entwickler von Larian eine Szene zwischen dem Vampir Astarion und dem Druiden Halsin in seiner Bärenform zeigten. Die Szene wurde im Rahmen des Showcases „Panel from Hell“ vorgeführt, bei dem die Zuschauer in der Halle und über den Stream über die Dialogoptionen entscheiden konnten. Laut der Lae’zel-Darstellerin Devora Wilde würden solche Szenen nur zeigen, „wie verrückt dieses Spiel auf die bestmögliche Art und Weise ist“.

