Baldur’s Gate 3: Sollte eigentlich schon 2004 erscheinen, wurde aber eingestellt

Schon bald können die Spieler in die Fortsetzung der „Baldur’s Gate“-Reihe eintauchen. Für den PC erscheint „Baldur’s Gate 3“ von den Larian Studios bereits am 3. August 2023, während sich die Nutzer mit einer PlayStation 5 noch bis zum 6. September gedulden müssen.

Eigentlich hätte ein dritter Teil der Rollenspiel-Serie bereits 2004 erscheinen sollen. Die Black Isle Studios, die Begründer der „Fallout“-Reihe, hatten ihr Spiel 2002 angekündigt. „Baldur’s Gate 3: The Black Hound“ wurde jedoch während der Entwicklung eingestellt.

Spiel war Berichten zufolge schon zu 80 Prozent fertiggestellt

„The Black Hound“ war als indirekte Fortsetzung zu „Baldur’s Gate 2“ konzipiert und sollte von neuen Charakteren und Fraktionen handeln. Das Spiel sollte zudem eine neue Trilogie von „Baldur’s Gate“-Spielen begründen. Berichten zufolge soll der Publisher der Black Isle Studios, Interplay, jedoch die Rechte zur Veröffentlichung von „Dungeons and Dragons“-Titeln auf dem PC gegen eine Verlängerung der Lizenz zur Veröffentlichung von „Baldur’s Gate“-Spielen auf den Konsolen eingetauscht haben.

Die Geschichte von Black Isles „Baldur’s Gate 3“ hätte sich um den titelgebenden Black Hound gedreht. Dieser hätte den Protagonisten und einen seiner Begleiter namens May Farrow verfolgt und wäre ein Sinnbild ihrer Schuld gewesen. Das Spiel hätte eine Vielzahl an Fortschritts- und Karmasysteme enthalten und die Taten in dem Rollenspiel hätten Einfluss auf die verschiedenen Fraktionen gehabt. Die Möglichkeit, die unterschiedlichen Begleiter im Spiel zu rekrutieren, hätte ebenfalls von den Taten der Spieler sowie von ihrer Moral abgehangen.

Black Isles „Baldur’s Gate 3“ hätte 2004 erscheinen sollen, wurde jedoch während der Entwicklung eingestellt. Berichten zufolge war der Titel bei seiner Streichung bereits zu 80 Prozent fertiggestellt. Die Black Isle Studios haben die beliebte „Fallout“-Reihe begründet und waren auch an den vorherigen „Baldur’s Gate“-Teilen beteiligt. Der Entwickler der frühen „Baldur’s Gate“-Reihe war jedoch das Studio BioWare, das heute besonders für seine „Mass Effect“-Serie bekannt ist.

