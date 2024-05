Stellar Blade: PS5-Exclusive erobert in Japan den ersten Platz

Unter mehreren Neuerscheinungen hat sich Eves postapokalyptisches Abenteuer in Japan am häufigsten verkauft. Das zeigen die eingetroffenen Famitsu-Charts, die einen Zeitraum von zwei Wochen abdecken.

Die Famitsu hat verkündet, welche Spiele sich in Japan zwischen dem 22. April und dem 5. Mai am besten verkauft haben. Anders als sonst üblich wurden dieses Mal gleich zwei Wochen auf einmal berücksichtigt.

Am erfolgreichsten war „Stellar Blade„, das seit dem 26. April auf dem Markt verweilt. Sonys futuristisches Action-Adventure fand ganze 67.131 Abnehmer, was locker für den ersten Platz reichte. Es handelt sich um den einzigen PS5-Titel in der Top 10.

Japan ist nach Großbritannien das zweite Land, in dem Eves Abenteuer die Spitze erobert hat. In Deutschland hingegen reichte es nur für Platz sechs, wie wir kürzlich berichteten:

Den zweiten Platz hat sich die Switch-Version von „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ geschnappt. Genau 46.729 Verkäufe hat die neue Rollenspiel-Marke erzielt. Die PS5-Fassung befindet sich immerhin auf Platz fünf.

Dahinter folgt mit „Endless Ocean Luminous“ eine weitere Neuerscheinung, das 28.345 verkaufte Einheiten vorweisen kann. Dieses Abenteuersimulationsspiel ist exklusiv für Nintendo Switch erschienen.

Das vierte neu veröffentlichte Spiel belegt den sechsten Rang. Gemeint ist „SaGa: Emerald Beyond“ von Square Enix. 18.434 Japaner haben sich für die Switch-Version des RPGs entschieden.

Spiele-Charts

Platz Spiel Verkäufe 1. Stellar Blade (PS5) 67.131 2. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Switch) 46.729 3. Endless Ocean Luminous (Switch) 28.345 4. Mario Kart 8 Deluxe (Switch) 21.089 5. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Switch) 19.434 6. SaGa Emerald Beyond (Switch) 18.434 7. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! (Switch) 17.404 8. Princess Peach: Showtime! (Switch) 17.171 9. Super Mario Bros. Wonder (Switch) 16.080 10 Minecraft (Switch) 14.083

Konsolen-Charts

Kommen wir noch zu den Konsolen-Verkäufen. Ganze 100.000 Mal hat sich die Switch-Familie verkauft – mehr als doppelt so oft wie die beiden PS5-Modelle (49.534 Einheiten). Der Rest entfällt auf die Xbox Series X/S sowie die altgediente PS4.

Platz Konsole Verkäufe 1. Nintendo Switch OLED 72.592 2. PlayStation 5 43.033 3. Nintendo Switch Lite 16.247 4. Nintendo Switch 11.199 5. PlayStation 5 Digital 6.501 6. Xbox Series X 2.982 7. Xbox Series S 2.353 8. PlayStation 4 202

Weitere Meldungen zu Japan-Verkaufscharts, Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren