PS5 & PS4: Diese Spiele dominieren die Vorbesteller-Charts im PSN

Welche Spiele sind vor ihrer Veröffentlichung im PlayStation-Store besonders gefragt? Es gibt einen neuen Spitzenreiter, der erst in der vergangenen Woche enthüllt wurde.

In den kommenden Monaten erscheinen einige zugkräftige Spiele, die Spieler mitunter schon lange vor dem Launch zu Vorbestellungen animieren. Doch welche Games sind derzeit besonders gefragt? Das verdeutlicht eine Übersicht, in der Sony auf die “meistverkauften Vorbestellungen” hinweist.

In die Top-Ten konnte sich demnach in Windeseile ein Spiel metzeln, das erst seit der vergangenen Woche vorbestellt werden darf. In drei Editionen ist es vertreten.

Assassin’s Creed Shadows erobert Platz 1

Laut Sony ist “Assassin’s Creed Shadows” im PlayStation-Store das momentan meistvorbestellte Spiel. Der Spitzenplatz ging an die Ultimate-Edition, die mit 129,99 Euro ziemlich kostspielig ist. Ein Anreiz könnte der enthaltene Vorabzugang sein. Er lässt Spieler drei Tage vor dem regulären Launch in das Spiel einsteigen.

Auch Käufer der Gold-Edition profitieren vom Vorabzugang. Sie kostet 109,99 Euro und landete auf Rang 4. Dass der Start der Vorbestellungen von “Assassin’s Creed Shadows” sehr erfolgreich war, betonte auch ein gut informierter Insider. Der Launch des Ubisoft-Adventures erfolgt Mitte November.

Platz 2 der Vorbesteller-Charts ging heute an das Bundle “Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass”. Die Veröffentlichung des Addons erfolgt Anfang Juni. Und auch die Ende Mai erscheinende “F1 24 Champions Edition” ist weiterhin gefragt. Auch hier gilt: Spieler erhalten einen dreitägigen Frühzugang.

Drei Tage früher loslegen dürfen ebenfalls Vorbesteller des MVP-Bundles, das sich aus der “Madden NFL 25 Deluxe Edition” und der kurz zuvor enthüllten “College Football 25 Deluxe Edition” zusammensetzt. Hier werden satte 159,99 Euro fällig. Es folgen zwei Editionen von “Shadow of the Erdtree”. Es ist die kommende Erweiterung für “Elden Ring”, das in einer der beiden Editions enthalten ist.

Assassin’s Creed Shadows Ultimate Edition €129,99 Destiny 2: Die finale Form + Jahrespass €99,99 F1 24 Champions Edition €99,99 Assassin’s Creed Shadows Gold Edition €109,99 EA Sports MVP-Bundle €159,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree €39,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition €79,99 Assassin’s Creed Shadows €79,99 Undisputed WBC Edition €79,99 Final Fantasy 14: Dawntrail – Collector’s Edition €59,99 Destiny 2: Die finale Form €49,99 EA Sports College Football 25 Standard Edition €79,99 EA Sports College Football 25 Deluxe Edition €109,99 Star Wars Outlaws Ultimate Edition €139,99 F1 Manager 2024 Deluxe Edition €44,99 F1 Manager 2024 €34,99 F1 24 Standard Edition €79,99 Star Wars Outlaws Gold-Edition €119,99 Elden Ring Shadow of the Erdtree Premium Bundle €49,99 Quelle Sony/PlayStation-Store

Wie in jeder Woche fällt auf, dass in der von Sony veröffentlichten Rangliste oft besonders kostspielige Editionen enthalten sind. Da wir die genaue Zählung und Auswertung nicht kennen, kann nur spekuliert werden, wie es dazu kommt. Hier könnte der Early Access eine Rolle spielen, während Käufer der Standardversionen womöglich erste Erfahrungsberichte abwarten und Last-Minute zuschlagen.

Filtern wir die Editionen und Addons heraus, führt “Assassin’s Creed Shadows” momentan vor “EA Sports College Football 25, “F1 Manager 2024” (Vorschau von PLAY3.DE), ”F1 24″ (Vorschau auf PLAY3.DE) und “Star Wars Outlaws”. Habt ihr eines der gelisteten Spiele vorbestellt?

