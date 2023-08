Baldur’s Gate 3: So laufen die Konversationen im Coop-Modus ab

Während die PC-Version von „Baldur’s Gate 3“ in wenigen Tagen erscheint, werden sich Spielerinnen und Spieler auf der PlayStation 5 noch bis September gedulden müssen.

Dies soll uns allerdings nicht davon abhalten, euch die neuesten Details zu „Baldur’s Gate 3“ zu liefern, die von den Larian Studios veröffentlicht wurden. Dieses Mal dreht sich alles um die Art und Weise, wie die zahlreichen Konversationen des Rollenspiels über die Bühne gehen.

Demnach trifft der Spieler beziehungsweise die Spielerin, die einen Charakter angesprochen hat, in den Konversationen alle Entscheidungen und wählt die Dialog-Optionen beziehungsweise die daraus resultierenden Folgen aus.

Allerdings kann der Coop-Partner, während er das Gespräch verfolgt, bei Bedarf für eine andere Dialog-Optionen abstimmen. Ob der Gesprächsführer dieses Feedback annimmt, bleibt ihm überlassen.

Fähigkeiten spielen in Dialogen eine wichtige Rolle

„Was passiert, wenn ich ein Gespräch mit einem Charakter beginne, der die falschen Fähigkeiten für die mir vorgelegten Optionen hat? Dies hängt von einigen Dingen ab. Wenn ein Gespräch unerwartet gestartet wird, wird der Charakter, der das Gespräch initiiert hat und zu dem geführt hat, das Gespräch führen. Die Fähigkeiten dieses Charakters werden daher diejenigen sein, die darüber entscheiden, wie das Gespräch verläuft“, heißt es zu den Dialogen.

Und weiter: „Wo es im Leben Eigenverantwortung gibt, gibt es auch Eigenverantwortung in Baldur’s Gate 3. Wenn die Situationen schicksalhafter sind, hast du deinen Verstand – und deine Fähigkeiten -, um sie zu entwirren.“ Spielt ihr „Baldur’s Gate 3“ hingegen alleine und stolpert in eine Konversation, ist es in vielen Fällen möglich, das Gespräch wieder zu verlassen und es mit einem anderen Helden zu starten.

Dadurch ist es beispielsweise möglich, die Konversation in eine andere Richtung zu lenken, indem auf bestimmte Fähigkeiten eines Charakters zurückgegriffen wird, der in der Lage ist, Gespräche und NPCs zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

„Baldur’s Gate 3“ erscheint am 3. August 2023 für den PC und am 6. September 2023 für die PlayStation 5. Die Umsetzung für die Xbox Series X/S benötigt noch etwas mehr Zeit, da die Larian Studios aktuell noch daran arbeiten, den Coop-Modus in 60FPS auf der Xbox Series S zum Laufen zu bringen.

