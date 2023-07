Baldur’s Gate 3: 17.000 End-Variationen versprochen

„Baldur’s Gate 3“ wird ein recht gewaltiges RPG, das andere Vertreter des Genres zumindest hinsichtlich des Umfangs in den Schatten stellen könnte. Nachdem wir kürzlich von 174 Stunden an Zwischensequenzen berichteten, ist heute von tausenden Variationen des Endes von „Baldur’s Gate 3“ die Rede.

Diese Information stammt aus einem Fextralife-Video, das auf einem Interview mit dem Team von Larian basiert. Darin heißt es: „Ich habe einige Zeit damit verbracht, mit Chrystal [Ding] zu sprechen, die eine der Hauptautoren des Projekts ist. Und sie arbeitet hauptsächlich am Ende des Spiels. Daran arbeitet sie seit sechs Monaten, nur am Ende des Spiels, was unglaublich ist. Ich habe sie gefragt: Wie viele Varianten des Endes gibt es? Und sie sagte mir, dass es 17.000 Variationen des Endes gibt.“

Oh nein, sie haben die Zahl gefunden

Dass die Zahl „17.000“ den Tatsachen entspricht, scheint ein anderes Mitglied des Entwicklerteams auf Twitter zu bestätigen. So schrieb er: „Oh nein, sie haben die Zahl 17.000 gefunden.“

Auch wenn ein derartiges Ausmaß an Variationen, die Spieler am Ende von „Baldur’s Gate 3“ erleben können, zunächst einmal sehr beeindruckend klingt, dürften die Unterschiede in vielen Fällen nur auf Nuancen basieren.

Es macht allerdings den Eindruck, dass die Anzahl der signifikanteren Unterschiede in der Endphase ebenfalls ziemlich hoch sein könnte, da Fextralife im Video betont, dass Chrystal Ding selbst nicht weiß, wie viele es tatsächlich sind. Eine Auflösung wird es spätestens nach dem Launch geben.

Erscheinen wird „Baldur’s Gate 3“ bereits am 3. August 2023 für den PC, bevor am 6. September 2023 die PS5 an die Reihe ist. Xbox-Spieler gehen zunächst leer aus, da aufgrund der technischen Bedingungen lediglich ein abgespecktes Spiel hätte veröffentlicht werden können, was die Entwickler nicht wollten. Weitere Bemühungen sollen fortan in die Optimierung der Xbox Series S-Version fließen, die sich als Engpass herausstellt.

„Baldur’s Gate 3“ kann bereits im PlayStation Store vorbestellt werden, wo für die Standardversion 69,99 Euro fällig werden. Spieler, die zehn Euro mehr ausgeben möchten, kommen in den Besitz der Deluxe Edition. Neben dem Grundspiel erhalten sie einen 72-stündigen Early Access für Akt 1, das Divinity-Bardenpaket, ein exklusives Würfelthema, Schätze aus dem Rivellon-Paket, einen Abenteurerbeutel und digitale Bonusinhalte.

