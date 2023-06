Baldur’s Gate 3: PS5-Version erscheint später und neues Community-Update

Larian Games hat die PC-Version von „Baldur’s Gate 3“ um einige Wochen nach vorne gezogen und verkauft das Spiel auf Steam und GOG schon am 3. August 2023 statt wie zuvor geplant am 31. August 2023.

Im Fall der PS5-Version von „Baldur’s Gate 3“ gab es hingegen eine Verschiebung nach hinten. Sie wird erst am 6. September 2023 auf den Markt gebracht, wie die Entwickler heute mitteilten. Die vollständige Mac-Version soll ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

60 FPS benötigen mehr Zeit

Die Entwickler weisen darauf hin, dass „Baldur’s Gate 3“ auf 60 Bilder pro Sekunde abzielt und man nah dran, dieses Ziel auf allen Plattformen zu erreichen. Im Fall der PS5-Version wird dafür offenbar ein wenig mehr Zeit benötigt

„Wir wollen keine Kompromisse bei der Qualität eingehen und halten es für eine Schande, auf 30 Bilder pro Sekunde herunterzuskalieren oder andere Kompromisse einzugehen, um ein beliebiges Datum einzuhalten“, so das Studio.

Doch wie steht es um eine Version für Xbox Series X und Xbox Series S? Das Team sei optimistisch, aber um das Spiel auf der Xbox ankündigen und veröffentlichen zu können, müsse zunächst sichergestellt werden, dass es im gesamten Xbox Series X/S-Ökosystem, im Multiplayer und mit geteiltem Bildschirm ohne Kompromisse funktioniert.

„Wir haben bereits eine Menge Arbeit investiert, damit das funktioniert, und werden das auch weiterhin tun. Wie bei der PS5-Version werden wir sie veröffentlichen, wenn sie fertig ist. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir können“, so Larian Games.

Als Hürde erweist sich die Xbox Series S. Wie IGN berichtet, sind bereits Microsoft-Techniker involviert, um den Splitscreen-Modus auf der abgespeckten Konsole zufriedenstellend zum Laufen zu bekommen. Aufgrund der von Microsoft vorgegebenen Parität kann „Baldur’s Gate 3“ in der Zwischenzeit auch nicht auf der Xbox Series X veröffentlicht werden.

Zudem nutzte das Studio noch einmal die Gelegenheit, auf die Länge der in „Baldur’s Gate 3“ enthaltenen Filmsequenzen einzugehen: „Der Titel hat mehr filmische Dialoge als alle drei Herr der Ringe-Romane zusammen. Mit 174 Stunden an Filmsequenzen ist es mehr als doppelt so lang wie jede Staffel von Game of Thrones zusammen.“

Ebenfalls können Spieler erwarten:

Sieben spielbare Protagonisten mit jeweils eigenen Geschichten, Persönlichkeiten, Wünschen und Zielen sowie ein Charaktererstellungssystem für individuelle Charaktere.

Elf spielbare Völker und 31 Untervölker inklusive verschiedener Körpertypen.

Zwölf Klassen und 46 Unterklassen im Vergleich zu den zehn Zauberschulen in „Divinity: Original Sin 2“.

Über 600 Zaubersprüche und Aktionen (ohne Upcasts) im Vergleich zu den 225 Spielerzaubern und -Aktionen in „Divinity: Original Sin 2“.

Weitere Meldungen zu Baldur’s Gate 3:

Ergänzend präsentiert Larian Games auf dem offiziellen PlayStation Blog ein neues „Community Update“, das Details zu Rassen und Klassen, neuen Origins- und Begleiter-Charakteren, zur offiziellen Level-Obergrenze, zu neuen Schwierigkeitseinstellungen und mehr enthält.

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren