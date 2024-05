Nach PS5-Launch: Deluxe-Edition eines Überraschungs-Hits erstmals im Sale

Im Rahmen eines neuen Sales hat Sony im PlayStation-Store eine Reihe von Deals aktiviert, die in der Regel wiederkehrende Angebote darstellen. Bei einem genaueren Blick lassen sich allerdings auch neue Bestpreise finden.

Einen solchen Preis erhielt ein Hit-Spiel, das dem Entwickler letztlich kein Glück brachte. Tango Gameworks wurde geschlossen und überlebte den PS5-Launch von “Hi-Fi Rush” nur um wenige Wochen. Kurz nach der Freischaltung des Ports kam es im PSN zu einem neuen Preisnachlass.

Deluxe-Edition von Hi-Fi Rush mit 40 Prozent Rabatt

Dank des neuen PSN-Sales bringen PS5-Spieler “Hi-Fi Rush” für 23,99 Euro in ihren Besitz. Das sind drei Euro mehr als beim vorherigen Angebot, allerdings mit einem Unterschied: Diesmal ist die Deluxe-Edition im Sale vertreten. Sie umfasst einige Zusatzinhalte. Dazu gehören:

Zwei Chai-Outfits

Fünf Bonus-Chai-T-Shirts

Gitarrenskin mit 808-Motiv

Alternativ-Skin für 808

Zahnräder-Starterpack

Zu beachten ist: Der reduzierte Preis gilt nur bis zum 23. Mai 2024 um 0:59 Uhr. Danach wird der reguläre Betrag von 39,99 Euro fällig.

Das Angebot im PlayStation-Store ist nachfolgend verlinkt:

Die PS5-Community ist von “Hi-Fi Rush” ziemlich angetan. Im PlayStation-Store wurden im Schnitt 4,85 von fünf möglichen Sternen vergeben, was ein vergleichsweise hoher Wert ist. Auf Metacritic kommt der Titel in der PS5-Version auf einen Score von 88, was ein Punkt mehr als beim Xbox-Pendant ist. Auf die Goldwaage sollten Spieler derartige Unterschiede aber nicht legen, auch wenn Pixelzähler tatsächlich einen Unterschied erkennen.

Auch PLAY3.DE nahm sich “Hi-Fi Rush” vor dem Launch an. Unseren Test findet ihr nachfolgend:

Das Projekt von Tango Gameworks wurde im letzten Jahr während der Xbox-Developer-Direct enthüllt. Die einzigartige Ästhetik, die rhythmischen Hack-and-Slash-Kämpfe und der herausragende Soundtrack wurden hochgelobt. Überraschend war auch die Veröffentlichung. Denn sie erfolgte unmittelbar nach der Enthüllung.

Im August 2023 konnte Tango Gameworks drei Millionen Spieler feiern. Mit Verkäufen ist diese Zahl nicht gleichzusetzen. Denn es handelt sich um einen Game-Pass-Titel. Und wie heute ebenfalls deutlich wurde, stehen Abodienste momentan vor einem Problem: Sie stagnieren – trotz aller Investitionen.

