PSN Sale: 30 Prozent Rabatt auf PS5 – Xbox-Hit schon kurz nach dem Release im Preis gesenkt

In dieser Woche startete Sony Interactive Entertainment einen weiteren großen Sale im PlayStation Network. Dieses Mal wurden nicht weniger als 1.500 Spiele im Preis gesenkt.

Unter den diversen Highlights, die ihr euch aktuell zum reduzierten Preis sichern könnt, befindet sich ein Überraschungshit der Xbox Game Studios, der kürzlich für die PS5 erschien. Die Rede ist von Tango Gameworks‘ rhythmischem Action-Titel „Hi-Fi Rush“, der die Spielerinnen und Spieler auch auf der PS5 begeisterte.

Im Rahmen des aktuellen Sales im PlayStation Store könnt ihr euch das erst im März 2024 für die PS5 veröffentlichte „Hi-Fi Rush“ schon kurz nach dem Release erstmals zum Angebotspreis sichern.

Angebot bezieht sich nur auf die normale Version

Im PlayStation Store lockt die Standard-Version von „Hi-Fi Rush“ aktuell zum Preis von 20,99 Euro. Gegenüber dem normalen Preis von 29,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von 30 Prozent. Solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung noch ein paar Tage Zeit lassen wollen, ist dies kein Problem.

So ist die Preissenkung bis Donnerstag, den 9. Mai 2024 um 0:59 Uhr unserer Zeit verfügbar. Zu beachten ist, dass sich das Angebot lediglich auf die Standard-Version von „Hi-Fi Rush“ bezieht. Am Preis der Deluxe-Edition hat sich nichts geändert. Diese ist weiterhin zum Preis von 39,99 Euro erhältlich.

Neben dem Hauptspiel umfasst die Deluxe-Edition zusätzliche Inhalte. Darunter zwei Chai-Outifts, zusätzliche T-Shirts sowie exklusive Skins für die Gitarre des Protagonisten.

Community auf der PS5 ist begeistert

Dass „Hi-Fi Rush“ von der Community auf der PS5 ebenfalls sehr wohlwollend aufgenommen wird, verrät ein Blick in den PlayStation Store. Nach 17.000 Abstimmungen liegt die durchschnittliche Nutzerwertung nämlich bei beachtlichen 4,86 von fünf möglichen Sternen.

Spielerisch haben wir es bei „Hi-Fi Rush“ mit einem rasanten Action-Titel zu tun, in dem es auf schnelle Reaktionen und euer Rhythmusgefühl gleichermaßen ankommt. Für die Entwicklung des Titels ist Tango Gameworks verantwortlich. Das japanische Studio machte sich in der Vergangenheit vor allem mit der Horrorserie „The Evil Within“ einen Namen.

Nachdem sein Herz versehentlich mit einem Musikplayer verschmolzen wird, wird der unfreiwillige Held Chai von einer mächtigen Tech-Firma mit dem Stempel „Defekt“ versehen. Von nun an besteht seine Aufgabe darin, sich einen Weg in die Freiheit zu erkämpfen. Bei seinem Kampf um die Freiheit profitiert Chai vom Beat, der seine Angriffe verstärkt.

„Da seine Moves durch den Beat verstärkt werden, verleiht Chais ‚Defekt‘ ihm die Fähigkeit, sich einen Weg durch gefährliche Umgebungen zu bahnen und Horden an Gegnern zu bezwingen, indem er dem Rhythmus seines Herzens folgt. Springt, kämpft und lacht sogar im Takt in einer edel animierten Welt, in der alles synchron zur Musik ist“, so die Entwickler.

