PS5: Für Sammler – Die Complete Edition eines gefeierten Exklusiv-Titels zum Sparpreis

Ungeachtet der Tatsache, dass der Anteil der digital verkauften Spiele in den letzten Jahren unaufhaltsam anstieg, gibt es immer noch genug Sammlerinnen und Sammler, die sich ihre Spiele gerne in Form einer Disc in das heimische Regal stellen.

Solltet ihr zu dieser Zielgruppe gehören und das rundum gelungene Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ bislang nicht euer Eigen nennen, gibt es aktuell das passende Angebot für euch. Beim Versandriesen Amazon* wurde die Complete Edition von „Horizon: Forbidden West“ nämlich temporär im Preis gesenkt.

Im Rahmen des besagten Angebots könnt ihr euch das Komplettpaket in der Disc-Version zum Preis von 29,99 Euro sichern. Im Vergleich mit dem Originalpreis, der bei 69,99 Euro liegt, spart ihr dabei satte 57 Prozent. Da das Angebot wie gesagt begrenzter Natur ist, solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung allerdings nicht allzu viel Zeit lassen.

Diese Inhalte bietet die Complete Edition

Doch was wird in der „Horizon: Forbidden West – Complete Edition“ im Detail geboten? Zum einen ist natürlich das Hauptspiel enthalten. In ihrem zweiten großen Abenteuer verschlägt es die Protagonistin Aloy dieses Mal in den Verbotenen Westen. Dort erkundet sie eine majestätische Welt voller üppiger Wälder, versunkener Städte und gewaltiger Berge in einem Amerika der fernen Zukunft.

„Decke schockierende Geheimnisse auf – enthülle die Rätsel, die hinter dem bevorstehenden Zusammenbruch der Erde stehen, und bringe ein verstecktes Kapitel aus der fernen Vergangenheit ans Licht. Eines, das Aloy auf ewig verändern wird“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Ergänzend zum Hauptspiel befindet sich die „Burning Shores“ genannte Erweiterung an Bord. Hier lasst ihr den Verbotenen Westen hinter euch und erlebt eine brandneue Geschichte. Diese punktet mit neuen Charakteren, Gebieten und natürlich Maschinen, die euch in Kämpfe auf Leben und Tod verwickeln.

Wie geht es mit Horizon weiter?

Aufgrund des kommerziellen Erfolges von „Zero Dawn“ und „Forbidden West“ dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass bereits an weiteren „Horizon“-Projekten gearbeitet wird. Darunter einer Multiplayer-Erfahrung im Universum von „Horizon“, zu der bislang allerdings noch nicht viele Details genannt wurden.

Im Prinzip wissen nur, dass uns ein Abenteuer erwartet, das den Fokus auf den Coop verlagert. Kooperativ mit anderen Spielerinnen beziehungsweise Spielern schließen wir uns zu Gruppen zusammen, nehmen Missionen in Angriff und stellen uns allerlei gefährlichen Maschinenwesen.

Zudem möchte das verantwortliche Entwicklerteam dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Charaktere mit individuellen Stärken und Fähigkeiten punkten. Wann mit der offizielle Enthüllung des „Horizon“-Multiplayer-Titels zu rechnen ist, aber derzeit leider noch unklar.

