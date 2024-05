Helldivers 2: Account-Ankündigung sorgt für Review-Bombing

Das von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte “Helldivers 2” erhält auf Steam ein neues “Feature”. So müssen Spieler ihren Account bis zum 6. Mai 2024 mit einem PlayStation-Network-Account verknüpfen, sofern sie neu in den Shooter einsteigen. Bestandsspieler erhalten eine weitere Schonfrist, wie wir im Laufe des Nachmittags berichteten.

Auch wenn die Pflicht zur Account-Verknüpfung nicht überraschend kam und derartige Verknüpfungen auch auf Konsolen keine Seltenheit sind, traf die Ankündigung auf eine Fanbasis, die sich alles andere als positiv angetan zeigt. Auf Steam setzte sich eine Review-Bombing-Welle in Gang.

Kritische Wende nach PSN-Ankündigung: Helldivers 2 erhält negative Bewertungen

Nachdem “Helldivers 2” in den Wochen nach der Launch-Phase “sehr positive” User-Wertungen erhielt, kam es heute zu einem deutlichen Ausschlag nach unten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind rund 8.000 der heute eingereichten Kritiken negativ – Tendenz stark steigen. Dem gegenüber stehen nur knapp über 500 positive Wertungen.

Erst Top, dann Flop. Seit heute hagelt es Negativbewertungen.

In den Begründungen verschaffen sich die Steam-Spieler Luft. “Ich bin kein großer Fan der obligatorischen PSN-Kontoverknüpfung, die sie jetzt machen…“, heißt es in einem der sachlichen Beiträge. “Entwickler hassen Solospieler. Kauft dieses Spiel nicht einmal, es lohnt sich nicht“, so ein weiterer User, der auf mehr als 33 in “Helldivers 2” verbrachte Stunden kommt.

Ebenfalls wollen Spieler Rückerstattungen verlangen, sollte die Account-Pflicht nicht zurückgenommen werden: “Wenn sie mich wirklich zwingen, ein PSN-Konto zu erstellen, muss ich das Spiel zurückerstatten lassen. Das ist inakzeptabel.” Auch dieser Spieler kommt auf mehr als 30 Stunden in “Helldivers 2”.

“Sony hat es wieder getan und ich muss das Konto verknüpfen. Werde jetzt nicht weiter spielen, bis dies zurückgenommen wurde”, meint ein Steam-Spieler, der mehr als 100 Stunden auf dem Zähler hat.

“Zwangskonten bei Sony? Deinstallation plus Rückerstattungsanfrage. Hoffentlich zeigen die Entwickler etwas Rückgrat und Solidarität mit der Community. Oder die EU-Verbraucherrechte verhindern dies…“, so ein Fan nach 200 Stunden im Shooter.

Steam-Spieler blieben aus technischen Gründen zunächst verschont

Letztlich kommt die Verknüpfung mit dem PlayStation-Network nicht überraschend. Als “Helldivers 2” im Februar für Steam und PS5 veröffentlicht wurde, gab es laut Arrowhead „technische Probleme“. Das Studio gewährte den Spielern eine Gnadenfrist, bevor das PlayStation-Network-Konto Pflicht wird.

Doch warum werden die Konten überhaupt verknüpft? Laut Arrowhead spielt diese Maßnahme eine entscheidende Rolle für den Schutz der Spieler und für die Aufrechterhaltung der Sicherheitswerte. Sie sei das “wichtigste Mittel, um Spieler vor Griefing und Missbrauch zu schützen”, da Sperr- aber auch Widerspruchsmöglichkeiten besser greifen würden.

Auch unabhängig von “Helldivers 2” wird das PlayStation-Network tiefer in PlayStation-Spielen auf dem PC verankert. Wir berichteten kürzlich:

Während einige PC-Spieler damit drohen, sich von “Helldivers 2” zu verabschieden, stehen die nächsten Inhalte vor der Veröffentlichung. Eine neue Kriegsanleihe wartet auf Verteidiger der gelenkten Demokratie.

