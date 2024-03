Hi-Fi Rush: Xbox-Hit auf PS5 gelandet – Test-Wertungen und begeisterte Spieler

Das Anfang 2023 zunächst konsolenexklusiv auf der Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlichte “Hi-Fi Rush” ist seit heute auf der PS5 erhältlich.

Die Rhythmus-Action des 2021 von Microsoft übernommenen Entwicklers Tango Gameworks gehört zu den vier Spielen, die in einer neuen Xbox-Offensive externe Konsolen erobern.

PS5-Version mit überragenden PSN-Wertungen

Bei der PS5-Community kommt “Hi-Fi Rush” hervorragend an, wie ein Blick in den PlayStation Store verdeutlicht. Dort vergaben Besitzer des Spiels im Schnitt 4,96 Sterne. Maximal 5 Sterne sind möglich. Sie wurden von 97 Prozent der Teilnehmer gewählt.

Aufgesplittet auf die Wertungsmöglichkeiten ergibt sich folgendes Bild:

5 Sterne: 97 Prozent der Stimmen

97 Prozent der Stimmen 4 Sterne: 2 Prozent der Stimmen

2 Prozent der Stimmen 3 Sterne: 0 Prozent der Stimmen

0 Prozent der Stimmen 2 Sterne: 0 Prozent der Stimmen

0 Prozent der Stimmen 1 Stern: 0 Prozent der Stimmen

Hierbei ist zu beachten, dass die Ergebnisse gerundet sind und die Gesamtzahl keine 100 Prozent ergibt. Zudem bedeuten die 0-Prozent-Angaben aufgrund der Rundung nicht, dass gar keine Stimmen einflossen.

Die Bewertungen der PSN-User machen noch einmal deutlich, was für ein großartiges Spiel einer großen Kundengruppe ein Jahr lang verwehrt blieb.

Zwischenzeitlich wurde auch die Frage geklärt, ob es nach der Übernahme durch Microsoft zur Einstellung einer PS5-Version kam:

PS5-Metascore höher als bei Xbox-Version

Nicht nur PS5-Spieler sind begeistert. Auch Tester scheinen vom Port recht angetan zu sein. Auf Metacritic wurden der neuen Version von “Hi-Fi Rush” zunächst zehn Wertungen zugeordnet. Sie sorgten für einen Metascore von 91, was zu einer kuriosen Situation führt.

Die 2023 veröffentlichte Version für Xbox Series X/S liegt mit einem Metascore von 87 ein paar Wertungspunkte darunter. Und sollte es beim PS5-Score bleiben, muss sich auch das PC-Pendant hinten anstellen.

Metascores von Hi-Fi Rush:

PS5: Metascore 91

Metascore 91 PC: Metascore 90

Metascore 90 Xbox Series X/S: Metascore 87

Die unterschiedlichen Ergebnisse sollten nicht auf die Goldwaage gelegt werden, was mehrere Gründe hat. So liegen der PS5-Fassung nur zehn Reviews zugrunde, während es im Fall der Xbox Series X/S (63) und beim PC (37) deutlich mehr sind. Bei einer geringen Zahl haben einzelne Tests mehr Gewicht und können den Score eher in die eine oder andere Richtung schieben.

Zudem wurden in den Monaten nach dem Launch mehrere Updates für “Hi-Fi Rush“ veröffentlicht. Und mittlerweile dürfte es sich bei Testern verfestigt haben, was für einen Hit sie vor sich haben.

Nachfolgend ist unser Test zu Hi-Fi Rush verlinkt:

Mehr Xbox-Spiele für PlayStation

“Hi-Fi Rush” ist nur eines von vier Spielen, die ihre Xbox-Exklusivität auf Konsolen verlieren und auf konkurrierenden Plattformen erscheinen.

Nachdem “Pentiment” im Februar den Anfang machte, folgen am 16. April 2024 “Grounded” und am 30. April 2024 “Sea of Theives”.

Weitere Xbox-Spiele könnten diesen Weg ebenfalls antreten. Das lassen Aussagen des Xbox-Chefs Phil Spencer vermuten, der die Situation im Auge behalten möchte. „Ich werde etwas über unsere Partnerschaft mit anderen Plattformen lernen“, erklärte Spencer. „Ich werde herausfinden, was mit unseren Spielern passiert.“

Ziel der Redmonder sei es, auf jedem Bildschirm vertreten zu sein. Zudem sieht Spencer Nintendo- und PlayStation-Spieler langfristig als Teil der Xbox-Community.

Spiele wie „Senua’s Saga: Hellblade 2”, “Avowed” und “Indiana Jones and the Great Circle” werden in diesem Jahr jedoch ausschließlich für Xbox-Konsolen und PC veröffentlicht.

Nachfolgend der PS5-Launch-Trailer zu “Hi-Fi Rush”:

