Yu-Gi-Oh!: Neues Hauptset Legacy of Destruction verpasst Yugi Mutos Karten eine Generalüberholung

Nachdem in „Phantom Nightmare“ mit Yubel eines der mächtigen Monster von GX-Protagonist Jaden Yuki sein Comeback feierte, kehren im neuen Hauptset „Yu-Gi-Oh! Legacy of Destruction“ diverse Karten unseren Original-Helden Yugi Muto zurück. Allerdings bekommen die Karten des Königs der Spiele nicht einfach nur neue Raritäten oder alternative Artworks spendiert, sondern erhalten stattdessen eine richtige Generalüberholung!

Der König der Spiele ist zurück

Natürlich fangen wir mit den neuen Karten an, die auf Yugis Deck aus dem finalen Handlungsstrang des „Yu-Gi-Oh!“-Anime und -Manga basieren. Darin müssen Yugi und Pharao Atem bekanntlich ein alles entscheidendes Duell austragen, damit der Geist des Millenium Puzzles endlich seine ewige Ruhe finden kann. Während der Pharao auf die Macht seiner drei ägyptischen Götterkarten setzt, vertraut der kleine Yugi unter anderem auf den Zauber „Gold-Sarkophag“.

In Anlehnung an diese Karte, die Yugis Weg zum Sieg gegen Atem ebnen sollte, ist in „Legacy of Destruction“ die permanente Zauberkarte „Glänzender Sarkophag“ enthalten. Diese ist Dreh- und Angelpunkt einer neuen Strategie, die es euch erlaubt, verschiedene mächtige Monster, die in ihrem Effekttest den Zauber erwähnen, als Spezialbeschwörung aufs Feld zu rufen. Hierzu zählt unter anderem das auf das Cover-Monster des Sets, „Gandora-G der Drache der Zerstörung“.

Im Anime-Kinofilm „Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions“ hat Yugi eine andere Gandora-Version gespielt.

Neben dem generalüberholten Gandora dürft ihr euch des Weiteren auf die Rückkehr der „Apparate“, von „(Mehr)Marshmallon“ und von Yugis „Schweigsam“-Monstern, genauer des „Schweigsamen Magier“ und des „Schweigsamen Schwertkämpfers“, freuen. Beide kommen zudem mit jeweils einer zu ihnen passenden Schnellzauberkarte daher. Wenn ihr mit Yugis Deck also noch einmal richtig durchstarten wollt, ist das neue „Yu-Gi-Oh!“-Hauptset perfekt. Außerdem dürfte langjährigen Fans der Anime-Serie hierbei ganz warm ums Herz werden.

Darüber hinaus erhalten in „Legacy of Destruction“ noch weitere Anime-Themen frischen Support. Hierzu zählen etwa die von Dr. Crowler in „Yu-Gi-Oh! GX“ gespielten „Antiker Antriebs“-Karten, Jaden Yukis „Yubel“-Monster oder auch das aus „Yu-Gi-Oh! ARC-V“ bekannte „Oberster König“-Set.

Angriff der dreiköpfigen Drachen

Selbstverständlich feiern noch weitere Themen im neuen Hauptset ihre große Premiere. Insbesondere die „Tenpai“-Drachen dürften hier herausstechen und bei vielen Spielern sowie Spielerinnen ziemlich weit oben auf der Liste stehen. Hierbei handelt es sich um ein neues Feuerdrache-Thema, das sich um besonders mächtige Synchro-Monster dreht. Mit diesen könnt ihr eurem Gegner in einer Battle Phase weit über 30.000 Schaden reindrücken!

Des Weiteren dürfen sich Fans des noch relativ frischen „Illusion“-Themas auf heißbegehrten Support freuen. Zu den meistgesuchten und auch wertvollsten Karten in „Legacy of Destruction“ zählen etwa „Diabellze die Hüterin der Erbsünde“ und „Albtraumlehrling“, die mit ihren Effekten eurer eigenen Strategie einen ordentlichen Boost geben können. Solltet ihr eine dieser „Yu-Gi-Oh!“-Karten ziehen, könnt ihr euch wirklich glücklich schätzen.

Das Illusion-Monster „Albtraumlehrling“ zählt zu den begehrtesten Karten in „Legacy of Destruction“.

Ebenfalls prominent im jüngsten „Yu-Gi-Oh!“-Hauptset vertreten sind die neuen „Ragnaraika“-Karten. Diese umfassen Insekt-, Pflanze- und Reptil-Monster, die ihr nutzen könnt, um mächtige Link-Monster heraufzubeschwören. Die Stärken dieser Monster sind es, dass sie mit Karten interagieren können, die sich bereits auf dem Friedhof befinden oder die aus dem Spiel verbannt worden sind. Passende Fallen- und Zauberkarten sind ebenfalls im Set enthalten.

Insgesamt umfasst „Yu-Gi-Oh! Legacy of Destruction“ 100 Karten, mit denen ihr euer eigenes Deck noch besser machen könnt. Wieder mit dabei ist übrigens auch die vor allem bei Sammlern beliebte Karte „Magier der Versprechen und der Einheit“ als Quarter Century Secret Rare.

Konami hat uns freundlicherweise pünktlich zum Release ein „Legacy of Destruction“-Display zur Verfügung gestellt. Was wir daraus ziehen konnten, möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Mit „Mehrmarshmallon“ und „Schweigsamer Schwertkämpfer Null“ durften wir uns über zwei generalüberholte Yugi Muto-Karten freuen. Unsere besten Pulls sind indes sicherlich „Schlangenauge Diabellstar“, „Ragnaraika-Blüte“ und „Zukunftsschweigsamkeit“.

„Yu-Gi-Oh! Legacy of Destruction“ ist seit dem 25. April 2024 hierzulande im Handel erhältlich. „Yu-Gi-Oh!“ könnt ihr euch indes bei Amazon Prime Video im Stream ansehen. Außerdem veröffentlichte KSM Anime alle 224 Episoden der Anime-Serie in Deutschland auf zehn Volumes auf Blu-ray und DVD.

Möchtet ihr euch einige Karten aus „Yu-Gi-Oh! Legacy of Destruction“ holen?

Weitere Meldungen zu Yu-Gi-Oh!.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren