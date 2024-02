Yu-Gi-Oh!: Neues Hauptset Phantom Nightmare ist perfekt für GX-Fans

Konami hat mit "Yu-Gi-Oh! Phantom Nightmare" ein neues Hauptset für sein populäres Sammelkartenspiel in den Handel gebracht. Einige neue Karten rund um das Monster "Yubel" sind dabei ein Fest für "Yu-Gi-Oh! GX"-Fans.

Das erste „Yu-Gi-Oh!“-Hauptset des Jahres 2024 ist in Form von „Phantom Nightmare“ endlich bei uns angekommen. Darin können vor allem Fans der „GX“-Anime-Serie auf ihre Kosten kommen, denn eines von Jaden Yukis mächtigsten Monstern bekommt erstmals Support. Darüber hinaus bekommen natürlich noch weitere Themen frische Karten spendiert und sogar ein komplett neues Thema feiert seine Premiere, das ideal für „Dark Souls“-Fans sein dürfte.

Yubel erhebt sich

Zuerst kommen wir jedoch zu Jadens Monster Yubel, das er sich als kleines Kind sogar selbst ausgedacht hat! Während der 3. Staffel von „Yu-Gi-Oh! GX“, der zweiten Anime-Serie der beliebten Franchise, trifft unser Protagonist schließlich seine Schöpfung. In einer Parallelwelt sehen sich Jaden und Yubel nicht nur wieder, sondern führen auch ein erbittertes Duell. Letztendlich verschmelzen beide miteinander, so dass Yubel nie mehr von Jadens Seite weicht.

Etwas mehr als 16 Jahre nachdem Yubel im Set „Phantom Darkness“ seine Premiere im „Yu-Gi-Oh!“-Sammelkartenspiel feierte, kehrt es nun in „Phantom Nightmare“ zurück. Mit „Geist von Yubel“ ist im jüngst erschienenen Hauptset ein neues Effektmonster enthalten und mit dem Fusions-Monster „Yubel – Der liebende Beschützer für alle Zeit“ erhält das Thema sogar ein waschechtes Bossmonster! Hinzukommen außerdem passende Zauber- und Fallenkarten.

Beim Anblick der schicken Artworks der neuen „Yubel“-Karten werden alteingesessene „Yu-Gi-Oh! GX“-Fans sicherlich ein breites Grinsen im Gesicht haben.

Doch das sind noch längst nicht alle Karten, die an eine Anime-Serie der populären Franchise angelehnt sind. Darüber hinaus beinhaltet „Phantom Nightmare“ unter anderem ebenfalls frischen Support für das „Torwächter“-Thema aus dem Original-„Yu-Gi-Oh!“-Anime oder auch für das „Überfallraptor“-Thema aus „Yu-Gi-Oh! Zexal“.

Aus der Asche

Jetzt kommen wir endlich zum neuen Thema, das in „Phantom Nightmare“ seinen Einstand feiert: „Asche“ oder auch „Ashened“. Hierbei handelt es sich um neue Finsternis-Pyro-Monster, die auch gleich ein paar zu ihnen passende Zauber- und Fallenkarten spendiert bekommen. Wie Konami vor dem Release des neuen Hauptsets angab, ist dieses vom Vulkanausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr. inspiriert, bei dem die Stadt Pompeji unter Asche begraben wurde.

Beim Blick auf die Artworks der neuen „Asche“-Monster scheint es jedoch so, als hätten auch verschiedene FromSoftware-Games als Inspirationsquelle gedient. Gerade die Designs von „Held“, „König“ und Priesterin der in Asche gelegten Stadt“ sowie „Veidos der Eruptionsdrache der Auslöschung“ erinnern schon sehr an Charaktere aus den „Dark Souls“-Games oder auch „Elden Ring“. Als Inspiration scheinen hier etwa „Dragon God“ oder auch „Firekeeper“ gedient zu haben.

Offiziell bestätigt hat Konami dies bisher zwar noch nicht, doch es wäre nicht das erste Mal, dass bekannte Filme, Serien oder Games als Inspiration für ein Thema im „Yu-Gi-Oh!“-Sammelkartenspiel gedient hätte. „Magieschlüssel“ ist etwa von „Kingdom Hearts“ inspiriert worden, „SPIORAL“ von der „James Bond“-Reihe und den „Metal Gear Solid“-Games und die „Zeitdieb“-Karten zum Beispiel vom Seriendauerbrenner „Doctor Who“.

Insgesamt umfasst „Phantom Nightmare“ 101 Karten. Zu diesen zählen übrigens auch Karten, die ursprünglich von Charakteren im „Yu-Gi-Oh! GX“-Manga und „Yu-Gi-Oh! 5D’s“-Manga gespielt wurden. Ihr merkt also schon, dass ihr euch hier auf allerlei neue Karten freuen könnt.

Konami hat uns freundlicherweise pünktlich zum Release ein „Phantom Nightmare“-Display zugeschickt und wir möchten euch natürlich nicht vorenthalten, was wir daraus ziehen konnten. Unsere drei besten Pulls sind sicherlich „EM:P-Miaumine“ als Ultra Rare, „Veidos der Eruptionsdrache der Auslöschung“ als Secret Rare und das XYZ-Monster „Überfallraptor – Aufsteigender Rebellionsfalke“ als Quarter Century Secret Rare

„Yu-Gi-Oh! Phantom Nightmare“ ist seit dem 8. Februar 2024 hierzulande im Handel erhältlich. „Yu-Gi-Oh! GX“ könnt ihr euch indes bei Crunchyroll im Stream ansehen. Außerdem veröffentlichte KSM Anime die ersten 155 Episoden der Anime-Serie in Deutschland in sechs Volumes auf DVD.

