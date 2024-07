Like a Dragon Yakuza: TV-Serie von Amazon im ersten Trailer – Kento Kaku beteiligt

Like a Dragon Yakuza:

"Like a Dragon: Yakuza" startet in diesem Jahr als TV-Serie auf Amazon Prime. Einen ersten Trailer können sich Fans schon heute anschauen.

Im Rahmen der San Diego Comic-Con 2024 hat Amazon den ersten offiziellen Teaser-Trailer zur kommenden Prime-Video-Live-Action-Serie “Like a Dragon: Yakuza” veröffentlicht.

Bestätigt wurde ebenfalls die Beteiligung des Schauspielers Kento Kaku, der in der TV-Serie in die Rolle von Akira Nishikiyama alias Nishiki schlüpft. Hierbei handelt es sich um Kazuma Kiryus besten Freund aus Kindertagen.

Rückentattoo, Neonlicht und Kämpfe

Wie kürzlich von Amazon bestätigt wurde, orientiert sich die Serie grob an den Ereignissen, die im Spiel aus dem Jahr 2005 dargestellt wurden. Dabei liegt der Fokus der Serie auf Kazuma Kiryu, gespielt von Ryoma Takeuchi, und seinen drei Freunden aus Kindertagen in verschiedenen Lebensabschnitten.

“In den Jahren 1995 und 2005, die sich über zwei Zeitebenen erstrecken, folgt Like a Dragon Yakuza dem Leben, den Freunden aus seiner Kindheit und den Auswirkungen der Entscheidungen von Kazuma Kiryu, einem furchterregenden und unvergleichlichen Yakuza-Krieger mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit, Pflicht und Menschlichkeit”, heißt es in der offiziellen Beschreibung der Serie.

Im Trailer zu “Like a Dragon: Yakuza” sind letztlich das ikonische Rückentattoo, reichlich Neonlicht, Kämpfe und mysteriöse Anspielungen zu sehen:

Die erste Staffel der Serie setzt sich aus sechs Episoden zusammen, von denen drei am 24. Oktober 2024 auf Prime Video Premiere feiern, bevor die zweite Hälfte der Staffel am 1. November 2024 nachgereicht wird. Die Regie übernahm Masaharu Take, der vor allem als Hauptregisseur der Netflix-Originalserie “The Naked Director” bekannt ist.

Yakuza-Serie startete vor fast 20 Jahren

Das als Grundlage der TV-Serie dienende Videospiel-Franchise “Yakuza” startete 2005 und ist mit mehreren Hauptspielen sowie Spinoffs auf dem Markt vertreten.

Im Jahr 2020 wurde mit der Umbenennung in “Like a Dragon” eine neue Hauptfigur namens Ichiban Kasuga eingeführt, was zu einer Umstellung des Spielprinzips der Serie auf ein rundenbasiertes Kampfsystem im RPG-Stil führte.

Mit “Like a Dragon: Infinite Wealth” erschien der neuste Teil im vergangenen Januar. Wie sich der Titel im Test von PLAY3.DE schlagen konnte, erfahrt ihr nachfolgend:

Ryu Ga Gotoku Studio, der Entwickler hinter “Like a Dragon”, wird das nächste Spiel im September auf der Tokyo Game Show ankündigen. Ebenfalls sind Überraschungen geplant.

