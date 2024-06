Like a Dragon Yakuza: Nach Fallout-Hype – Amazon Prime kündigt TV-Serie an – Termin und was bisher bekannt ist

Videospielmarken landen immer häufiger auf der großen Leinwand oder erhalten als TV-Serie ein zweites Standbein. Und nach den Erfolgen rund um „Fallout“, von denen auch die zugrundeliegenden Spiele profitieren konnten, schnappt sich Amazon Prime die nächste Marke, die als Videospiel groß wurde.

Amazon hat eine Original-Live-Action-Serie angekündigt, die auf Segas erfolgreicher Spieleserie “Like a Dragon”, zuvor als “Yakuza” bekannt, basiert. Die Ausstrahlung soll über Prime Video erfolgen.

Das ist bisher zur Amazon-Prime-Produktion bekannt

Die TV-Serie mit dem Titel „Like a Dragon: Yakuza“ besteht aus sechs Episoden und wird von Masaharu Take inszeniert. Er machte sich zuvor mit der Dramaserie „The Naked Director“ einen Namen.

Die Produktion erfolgt in Japan und rückt den Theater- und Bühnenschauspieler Ryoma Takeuchi in der Rolle von Kazuma Kiryu in den Fokus. “Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die Gelegenheit erhalte, die Rolle von Kazuma Kiryu zu spielen, einem beliebten Charakter in der Spieleserie”, so der Schauspieler, der “intensive Kampfszenen” verspricht.

Laut Pressemitteilung handelt es sich bei „Like a Dragon: Yakuza“ um eine originelle Geschichte, die in zwei Zeitabschnitten spielt: 1995 und 2005.

Wie in den Spielen wird der Protagonist als „furchterregender und unvergleichlicher Yakuza-Krieger mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit, Pflicht und Menschlichkeit“ beschrieben. Die in der Prime-Serie erzählte Geschichte werde sich mit den Auswirkungen seiner Handlungen in den beiden Zeiträumen befassen.

Wann landet Like a Dragon: Yakuza im Streaming-Angebot?

Die weltweite Ausstrahlung von „Like a Dragon: Yakuza“ erfolgt ab dem 25. Oktober 2024. An diesem Tag schaltet Prime Video die ersten drei Episoden frei. Die zweite Hälfte folgt am 1. November 2024.

Die TV-Serie zeigt laut Amazon „das moderne Japan und die dramatischen Geschichten dieser intensiven Charaktere“, die in Spielen in der Vergangenheit nicht erkundet werden konnten. Sie wird neben dem bereits erwähnten Masaharu Take von Kengo Takimoto inszeniert. Erik Barmack, Roberto Grande und Joshua Long sind als ausführende Produzenten aufgeführt.

Die “Yakuza”-Serie begleitet Spieler seit annähernd 20 Jahren. 2005 brachte Sega – trotz anfänglicher Ablehnung – den ersten Teil auf den Markt. Er war in Japan als „Like A Dragon“ bekannt, während im Westen die Bezeichnung “Yakuza” etabliert wurde. 2022 entschied man sich, die zuletzt genannte Marke aufzugeben und “Like A Dragon” zum globalen Namen für das Franchise zu machen.

Mehr ist bereits in Arbeit:

„Like a Dragon: Yakuza“ ist nur eine von zahlreichen Film- und TV-Produktionen. Weitere Beispiele sind “The Last of Us“, “Fallout”, “Sonic”, “Horizon“, “God of War”, “Assassin’s Creed” und ”Alan Wake“. Einige stehen vor der Erstausstrahlung, andere bekamen längst grünes Licht für weitere Staffeln.

