Like a Dragon 8: Ärger vorprogrammiert? Dieser Fan-Favorit kehrt zurück

Goro Majima kehrt in "Like a Dragon 8" zurück.

Aktuell arbeiten Segas Ryu Ga Gotoku Studios gleich an mehreren neuen Projekten. Darunter dem Rollenspiel „Like a Dragon 8“ (ehemals „Yakuza 8“), das 2024 für die Konsolen und den PC erscheint.

Nachdem sich die kreativen Köpfe hinter „Like a Dragon 8“ mit konkreten Details bisher vornehm zurückhielten, bestätigte mit Masayoshi Yokoyama niemand geringeres als der verantwortliche Executive-Producer hinter dem Projekt die Rückkehr eines alten Bekannten.

Die Rede ist von Goro Majima, einem langjährigen Widersacher und teilweise Freund des Protagonisten Kazuma Kiryu, der dafür bekannt ist, Ärger magisch anzuziehen oder ihn im Zweifelsfall einfach selbst zu verursachen.

Wie Yokoyama mit seinen Aussagen andeutete, wird die Rolle von Goro Majima in „Like a Dragon 8“ überschaubar ausfallen, da er „nicht zum Main-Cast des Spiels gehören wird“.

Der verrückte Hund von Shimano

Vor allem in den ersten „Like a Dragon“- beziehungsweise „Yakuza“-Titeln spielte Majima eine tragende Rolle. In „Yakuza Zero“ fungierte Majima als einer der spielbaren Hauptcharaktere und erlebte ein tragisches Schicksal, das zu seiner Verwandlung von einem Cabaret-Club-Manager in den verrückten Hund von Shimano führte. In „Yakuza Kiwami“ hingegen tauchte er im Rahmen von „Majima Everywhere“ regelmäßig in Kamurocho auf und verwickelte Kazuma Kiryu in Kämpfe.

Auch in „Yakuza Kiwami 2“ sorgte Majima auf seine ganze eigene Art für Unterhaltung. Dieses Mal in Form des „Majima Construction“ genannten Minispiels, das euch mehr als nur eine schräge Zwischensequenz bescherte. In den Nachfolgern tauchte Majima ebenfalls auf, nahm allerdings keine tragenden Rollen mehr ein.

In „Like a Dragon 8“ übernehmt ihr die Kontrolle über zwei spielbare Hauptcharaktere, die ihr abwechselnd durch das Geschehen dirigiert. Neben dem aus dem Vorgänger bekannten Protagonisten Ichiban Kasuga hat dieses Mal auch Kazuma Kiryu seine ganz eigene Geschichte zu erzählen.

„Like a Dragon 8“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung. Wie es in der offiziellen Ankündigung des Rollenspiels hieß, wird uns 2024 nicht weniger als der bisher umfangreichste Ableger der beliebten Serie ins Haus stehen.

