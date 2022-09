Yakuza 8: Nachfolger mit einem Trailer, Releasezeitraum und ersten Details angekündigt

Im Vorfeld der Tokyo Game Show 2022 ließen Sega und die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigten "Yakuza 8" offiziell für die Konsolen und den PC an: Wie sich den ersten Details entnehmen lässt, dürfen wir uns auf die Rückkehr eines alten Bekannten freuen.

Nachdem die Entwickler der Ryu Ga Gotoku Studios bereits vor ein paar Monaten bestätigten, dass an „Yakuza 8“ gearbeitet wird, kündigte das Studio den Nachfolger im Vorfeld der Tokyo Game Show 2022 heute offiziell an.

Wie bekannt gegeben wurde, befindet sich „Yakuza 8“ für die Konsolen sowie den PC in Entwicklung und ist aktuell für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 vorgesehen. Laut dem verantwortlichen Produzenten Masayoshi Yokoyama bauen die Entwickler hinsichtlich des Gameplays auf „Yakuza: Like a Dragon“ auf und setzen erneut auf ein klassisches japanisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen.

Ebenfalls zurückkehren wird Ichiban Kasuga, der Protagonist von „Yakuza: Like a Dragon“. Wie die Macher der Ryu Ga Gotoku Studios bestätigten, dürfen wir uns zudem auf ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen.

Kazuma Kiryu kehrt zurück

Die Rede ist von Kazuma Kiryu, der in „Yakuza Zero“ bis „Yakuza 6“ als Protagonist fungierte und in „Yakuza 8“ seine ganz eigene Geschichte zu erzählen hat. Im neuesten Ableger der beliebten Serie schlüpft ihr abwechselnd in die Rollen von Ichiban Kasuga und Kazuma Kiryu und erkundet laut Yokoyama die bisher größte Spielwelt der Seriengeschichte.

„Der Umfang des Spiels ist wirklich groß, es wird das bisher größte Spiel“, kommentierte Produzent Yokoyama die Ankündigung von „Yakuza 8“. „Das Spiel handelt von Kiryu, der seine ganze Vergangenheit auf dem Rücken hat, und Ichiban, der die ganze Zukunft vor sich hat. Wir hatten das Gefühl, dass wir Kiryu für dieses Thema zurückbringen mussten.“

„Yakuza 8“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Wer die offizielle Ankündigung des neuesten Ablegers gebührend feiern möchte und gleichzeitig eine gültige PlayStation Plus Extra- oder Premium-Mitgliedschaft sein Eigen nennen sollte, kann die beiden Remakes „Yakuza Kiwami“ beziehungsweise „Yakuza Kiwami 2“ und „Yakuza Zero“ aktuell ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung von „Yakuza 8“.

