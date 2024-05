The Last of Us Staffel 2: Eine Szene soll es „in jeden Twitter-Feed“ schaffen

The Last of Us Staffel 2:

Laut der Dina-Darstellerin Isabela Merced gibt es in der zweiten Staffel eine Szene, die in jedem Twitter-Feed auftauchen wird. Hier gibt es zwei wahrscheinliche Optionen.

Isabela Merced führte neulich ein Interview mit BuzzFeed. Hauptsächlich ging es um die Dreharbeiten zu „Turtles All the Way Down“, aber auch die zweite „The Last of Us“-Staffel wurde kurz thematisiert.

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Die 22-jährige Schauspielerin spielt in Staffel zwei Dina, die Freundin von Hauptfigur Ellie. Weil dieser Charakter in der Videospiel-Vorlage eine wichtige Rolle spielt, wird sie in der Serie entsprechend viel Screentime bekommen.

Chemie zwischen ihr und Bella Ramsey scheint zu stimmen

Zuerst wurde sie gefragt, was sie über den Dreh verraten kann und wie die Zusammenarbeit mit Ellie-Darstellerin Bella Ramsey ist. Hier lobt sie wie in einem anderen Interview zuletzt die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann. Auch die Chemie zwischen ihr und Ramsey hebt sie positiv hervor.

„Jeder ist ein Juwel von einem Menschen, und wir kommen alle sehr gut miteinander aus“, meint sie unter anderem. Anschließend teasert Merced eine aufsehenserregende Szene an.

Es ist wirklich sehr aufregend. Es gibt vor allem eine Szene, von der ich glaube, dass sie jeder in seinem Twitter-Feed sehen wird. Isabela Merced über eine bestimmte Szene von Staffel 2

Welche Szene könnte gemeint sein? Achtung, es folgen Spoiler zu „The Last of Us Part II“.

Am naheliegendsten wäre natürlich der Tod von Protagonist Joel Miller, doch anscheinend bezieht sich Merced auf eine Szene mit ihrer Figur Dina. Demnach fallen uns zwei wahrscheinliche Möglichkeiten ein:

Die Kuss-Szene zwischen Ellie und Dina in der Ballnacht

Der Moment, wo Ellie und Dina sich in einem Keller voller Cannabisplanzen näherkommen

Eventuell spricht die US-Amerikanerin auch von einer Szene, die im Spiel gar nicht vorkommt. Schließlich waren bereits in der ersten Staffel Momente zu sehen, die in der Vorlage nicht enthalten waren. Die zwei oben genannten Sequenzen könnten jedenfalls für Aufmerksamkeit in den sozialen Medien sorgen.

Merceds Einschätzung zur zweiten Staffel: „Meiner Meinung nach und nach dem, was wir vom Studio und von Craig und so gehört haben, habe ich das Gefühl, dass dies eine ikonische TV-Geschichte werden könnte.“

Des Weiteren hat die „The Last of Us“-Serie einen weiteren Preis gewonnen. Darüber berichtet Naughty Dog auf Twitter. Die Macher dürfen sich über den sogenannten Peabody Award freuen.

The Last of Us HBO series has officially won a Peabody Award!



We'd like to give a huge congratulations to everyone who contributed to @TheLastofUsHBO for this incredible @PeabodyAwards win in Entertainment. pic.twitter.com/dn8bXp9MQL — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 9, 2024

Die Dreharbeiten von Staffel zwei laufen voraussichtlich bis September dieses Jahres. Im Jahr 2025 soll dann die Ausstrahlung erfolgen.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren