The Last of Us Serie: Diese Schauspielerin wird Dina darstellen

The Last of Us Serie:

Die nächste Darstellerin der "The Last of Us"-Serie steht fest. Nun hat auch Dina eine passende Schauspielerin erhalten, wie HBO und Naughty Dog verraten haben.

In den letzten Tagen hatten HBO, Sony Pictures und Naughty Dog einige Darsteller der kommenden zweiten Staffel der Serie „The Last of Us“ vorgestellt. Dadurch erfuhren wir, wer Jesse und Abby verkörpern wird.

Ein weiteres Gesicht steht fest

Heute haben die Verantwortlichen einen weiteren bedeutenden Charakter offiziell besetzt. Dabei handelt es sich um niemand Geringeres als Dina, die in „The Last of Us: Part 2“ an Ellies Seite nach Seattle reist und mir ein packendes Abenteuer erlebt.

Für die Serie wird Dina als „ein Freigeist, dessen Zuneigung zu Ellie von der Brutalität der Welt, die sie bewohnen, auf den Prüfstand gestellt wird,“ beschrieben. Und all dies soll Isabela Merced mit ihrer Darstellung dieses Charakters einfangen.

„Dina ist warm, brilliant, wild, witzig, moralisch, gefährlich und sofort liebenswürdig. Man kann ewig nach einem Schauspieler suchen, der all diese Dinge verkörpert oder man kann direkt Isabela Merced finden. Wir könnten nicht stolzer darauf sein, dass sie der Familie beitritt.“ Serienschöpfer und Executive Producers Craig Mazin und Neil Druckmann

Isabela Merced ist eine junge Schauspielerin im Alter von 22 Jahren, die jedoch schon einige namhafte Credits zu verbuchen hat. Sie war unter anderem in „Transformers: The Last Knight“ und „Sicario 2“ zu sehen. Zuletzt konnte man sie in „Der Vater der Braut“ und „Rosalinde“ bestaunen. In diesem Jahr wird sie mit „Madame Web“ auch auf die Kinoleinwand kommen.

In der nächsten Woche werden PlayStation 5-Spieler die Remaster-Fassung von „The Last of Us: Part 2“ genießen und Dinas Geschichte hautnah erleben können. Bis zur Veröffentlichung der zweiten Staffel der HBO-Serie dürfte es nämlich noch etwas dauern, da die Dreharbeiten nach dem jüngsten Autorenstreik erst im Februar beginnen werden.

We can't wait to see Isabela Merced's portrayal of Dina in @TheLastOfUsHBO Season 2! ❤️ https://t.co/Iqz10g0urU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 11, 2024

