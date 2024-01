The Last of Us Serie: Das Rästelraten ist beendet – Diese Darstellerin verkörpert Abby

The Last of Us Serie:

In den vergangenen Monaten brannte den Fans eine Frage besonders auf den Nägeln: Wer wird in der zweiten Staffel von "The Last of Us" in die Rolle von Abby schlüpfen? Ab sofort herrscht Gewissheit.

Auch wenn die zweite Season der erfolgreichen HBO-Serie zu „The Last of Us“ bereits vor einer ganzen Weile angekündigt wurde, wurde eine der wichtigsten Fragen der Community bislang nicht beantwortet. Wer wird in der Rolle von Abby zu sehen sein?

Zwar wies Showrunner Craig Mazin im September darauf hin, dass die Rolle von Abby erfolgreich besetzt wurde. Einen konkreten Namen nannte er allerdings nicht. Ab sofort hat das Rätselraten endlich ein Ende. Wie Variety berichtet, wird die 27-jährige US-Amerikanerin Kaitlyn Dever in der zweiten Staffel von „The Last of Us“ in die Rolle von Abby schlüpfen.

In der Vergangenheit war Dever in Filmen wie „Booksmart“, „Rosaline“, „Next Goal Wins“ und „No One Will Save You“ zu sehen. Zudem machte sie in Serien wie „Last Man Standing“, „Justified“ und „Unbelievable“ auf sich aufmerksam.

Für ihre Arbeit in „Unbelievable“ erhielt Dever eine Golden Globe-Nominierung. Ihre Rolle in „Dopesick“ wiederum brachte ihr eine Golden Globe- und Emmy-Nominierung ein.

So wählen die Verantwortlichen die Darsteller aus

Laut Mazin haben wir es bei Abby mit einem Charakter zu tun, deren Schwarz-Weiß-Sicht auf die Welt auf der Suche nach Rache für diejenigen, die sie liebt, infrage gestellt wird. Ergänzend zur Bestätigung, dass Kaitlyn Dever die Rolle von Abby übernimmt, gingen die Verantwortlichen kurz auf die Art und Weise ein, wie die Darsteller für die TV-Serie von „The Last of Us“ ausgewählt werden.

„Unser Besetzungsprozess für die zweite Staffel war identisch mit der ersten. Wir suchen nach erstklassigen Schauspielern, die die Seelen der Figuren im Ausgangsmaterial verkörpern“, so Craig Mazin und Neil Druckmann. „Nichts ist wichtiger als Talent. Und wir freuen uns, eine gefeierte Darstellerin wie Kaitlyn neben Pedro, Bella und dem Rest unserer Familie zu haben.“

Dass diese Vorgehensweise von Erfolg gekrönt war, stellten die aktuellen Creative Arts Emmy Awards unter Beweis. Hier staubte die erste Staffel von „The Last of Us“ nämlich gleich acht Auszeichnungen ab.

Die zweite Staffel startet aller Voraussicht nach im Jahr 2025.

