The Last of Us: TV-Serie der große Gewinner bei den Creative Arts Emmy Awards

The Last of Us:

Bei der Vergabe der Creative Arts Emmy Awards konnte “The Last of Us" punkten. Mit acht Auszeichnungen ist die Serie der große Gewinner des Abends. Auch für die Hauptzeremonie "Primetime Emmy Awards" ist "The Last of Us" nominiert.

Am ersten Abend der 75. Creative Arts Emmy Awards konnte die HBO-Serie „The Last of Us“ kräftig abräumen. Für die Anfang des vergangenen Jahres gestartete Produktion gab es ganze acht Auszeichnungen.

Gefeiert wurde Storm Reid als herausragende Gastdarstellerin. Ebenfalls konnte sich Nick Offerman als Gastdarsteller über eine Auszeichnung freuen. Auch die Leistungen in den Bereichen Bildschnitt, Haupttiteldesign, prothetisches Make-up, Tonschnitt, Tonmischung und visuelle Effekte waren eines Arwards würdig.

Nachfolgend die Awards in der Originalbezeichnung:

Outstanding Prosthetic Makeup: The Last of Us (Infected)

Outstanding Special Visual Effects in a Season or a Movie: The Last of Us

Outstanding Main Title Design: The Last of Us

Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour): The Last of Us (When You’re Lost in the Darkness)

Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour): The Last of Us (When You’re Lost in the Darkness)

Outstanding Picture Editing for a Drama Series: The Last of Us (Endure And Survive)

Outstanding Guest Actress in a Drama Series: Storm Reid als Riley Abel (The Last of Us – Left Behind)

Outstanding Guest Actor in a Drama Series: Nick Offerman als Bill (The Last of Us – Long, Long Time)



Aufgrund der Spitzenplatzierung von “The Last of Us” wurden die Serienproduktionen “The Bear” von FX, „Wednesday“ von Netflix und “The White Lotus” von HBO mit jeweils vier Auszeichnungen auf den zweiten Platz verwiesen.

„The Bear“ erhielt Auszeichnungen für die herausragende Besetzung in der Comedy-Kategorie sowie für den Schnitt des Bildmaterials, den Tonschnitt und die Tonmischung.

“Wednesday” konnte mit einem zeitgenössischen Kostümdesign, dem besten Make-up, der besten Titelmusik und dem besten Produktionsdesign überzeugen.

“The White Lotus” gehörte ebenfalls zu den Preisträgern. Hier wurden die hervorragende Besetzung im Drama-Bereich, ein zeitgemäßes Hairstyling, die musikalische Aufsicht und die Komposition der Originalmusik hervorgehoben.

Die 75. Primetime Emmy Awards, auch bekannt als die Hauptzeremonie, sind für den 15. Januar 2024 geplant. Sollte es „The Last of Us“ gelingen, während der Hauptzeremonie mindestens einen Emmy zu gewinnen, wäre dies ein historischer Moment: Es wäre die erste Live-Action-Videospieladaption überhaupt, die diese Auszeichnung erhält.

Nominiert ist die Serie in den Kategorien „Bestes Drama“, „Bester Schauspieler in einem Drama“ und „Beste Schauspielerin in einem Drama“, wobei die letzten beiden Nominierungen für Pedro Pascal und Bella Ramsey gelten.

Mit The Last of Us geht es weiter

Nach dem riesigen Erfolg der ersten Staffel von “The Last of Us” können sich Zuschauer auf eine Fortsetzung einstellen, die sich den Geschehnissen von “The Last of Us Part 2” annimmt. Der Staffelstart bekam erst kürzlich einen groben Zeitraum, nachdem zuvor der Drehstart eingegrenzt wurde.

Auch ein weiteres Spiel dürfte folgen. Nachdem die Entwicklung von “The Last of Us Online“ offiziell eingestellt wurde, gab Naughty Dog bekannt, an mehreren Singleplayer-Erfahrungen zu werkeln.

Namen wurden nicht genannt. Aber ein “The Last of Us Part 3” oder eine weitere Auskoppelung dürften aufgrund des Erfolges der Spielreihe in trockenen Tüchern sein.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren