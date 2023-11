The Last of Us Serie: Drehstart von Staffel 2 bekannt

The Last of Us Serie:

Gute Nachrichten für alle "The Last of Us"-Fans. Der Streamingdienst HBO hat einen Startzeitraum für die Dreharbeiten der zweiten Staffel bekannt geben.

Seit Monaten legt der anhaltende Streik der Schauspieler-Gewerkschaft (SAG-AFTRA) ganz Hollywood lahm. Zahlreiche Filme und Serien mussten verschoben werden. Ebenfalls von den Streiks betroffen ist die zweite Staffel der HBO-Serie zu „The Last of Us“.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Der Streamingdienst HBO hat bekannt gegeben, dass man Anfang nächsten Jahres mit den Dreharbeiten beginnen möchte. Mit einer Veröffentlichung der Serie ist allerdings frühestens 2025 zu rechnen.

Wie geht es in der zweiten Staffel weiter?

Die erste Staffel hat sich mit den Geschehnissen in „The Last of Us 1“ auseinandergesetzt. In der zweiten Staffel sollen schließlich die Ereignisse von „The Last of Us: Part 2“ behandelt werden. Demnach werden Charaktere wie Abby, Yara und Lev ihr Debüt feiern. Gerüchten zufolge soll sogar schon eine Schauspielerin für Abby gefunden worden sein.

Die erste Episode konnte schon vor Beginn des mittlerweile beendeten Autorenstreiks im Mai dieses Jahres fertiggestellt werden. Allerdings planen die Verantwortlichen rund um Neil Druckman mit deutlich mehr Staffeln.

Besonders freut sich Druckman, der bereits bei den Videospielen eine federführende Rolle spielte, auf die Änderungen in der Serien-Adaption. „Einige der Dinge auf die ich mich am meisten freue, sind die Änderungen, die wir vorgenommen haben und zu sehen wie die Geschichte erneut in dieser anderen Version zum Leben erwacht“, so der Präsident von Naughty Dog. „Und ich finde das aufregend, weil es diese Gefühle, die man aus dem Spiel kennt, auf eine neue Art und Weise aufgreift.“

Jetzt bleibt nur, auf eine schnelle Einigung zwischen Studios und Schauspielern zu hoffen. Erst wenn die Darsteller ans Set zurückgekehrt sind, können die Dreharbeiten planmäßig im Anfang 2024 beginnen.

Staffel 1 von „The Last of Us“ wurde für 24 Emmys nominiert, darunter Nominierungen als „Bester Hauptdarsteller“ für Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie.

