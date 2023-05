The Last of Us: Arbeiten an Staffel 2 pausieren wohl wegen Autorenstreik

The Last of Us:

Nach dem überwältigenden Erfolg der 1. Staffel von "The Last of Us" laufen schon die Vorbereitungen für die Fortsetzung. Oder eher: Liefen, denn die Arbeiten an Staffel 2 wurden inzwischen wohl auf Eis gelegt.

Staffel 1 von "The Last of Us" war ein Megahit für HBO.

Mit der Videospiel-Adaption „The Last of Us“ feierte der US-Sender HBO einen überwältigenden Erfolg, immerhin konnte sich die Show bereits zur meistgesehenen Serie des Anbieters in Europa mausern. Aus diesem Grund ist eine Fortsetzung in Form einer 2. Staffel natürlich längst beschlossene Sache, allerdings mussten die Arbeiten nun pausiert werden, wie das vertrauenswürdige Branchenmagazin Variety in einer Exklusivmeldung berichtet.

Schauspieler sollten Zeilen aus The Last of Us Part 2 lesen

Die Planung von Season 2 sei bereits angelaufen und bis Anfang dieser Woche sollen sogar schon die Vorbereitungen für Castings weiterer Rollen in vollem Gange gewesen sein. Das Casting-Team soll, ausgehend von Berichten mehrerer Quellen, Schauspieler und Schauspielerinnen während dieser Zeit darum gebeten haben, Zeilen aus dem PlayStation 4-Game „The Last of Us Part 2“ vorzulesen, da noch keine Drehbücher vorliegen würden.

Mittlerweile würde die Produktion jedoch auf Eis liegen, wie Variety von seinen Quellen erfahren habe. Somit reiht sich die „The Last of Us“-Serie in die Liste namhafter Filme und Shows ein, die die Auswirkungen des gegenwärtigen Autorenstreiks in Hollywood zu spüren bekommen. Das Fehlen von Drehbüchern ist somit keineswegs überraschend und auch Showrunner Craig Mazin („Chernobyl“) sowie seine Kollegen seien auf ihren Streikposten gesehen worden.

Seit Anfang Mai streiken die Mitglieder der WGA (The Writers Guild of America) zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder. Die Mitglieder der Vereinigung verlangen von den Hollywoodstudios, „angesichts der existenziellen Krise, in der sich die Autoren befinden“, deutlich bessere Arbeitsbedingungen und Gehaltsstrukturen (via IGN). Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch kein Ende des Streiks in Sicht, doch dessen Auswirkungen sind bereits spürbar.

Verschiedene Live-Formate, etwa Late Night Shows, stellten nach Beginn des Streiks bereits die Ausstrahlung ein. Außerdem sind ebenfalls verschiedene Film- und Serienproduktionen betroffen. Neben der 2. Staffel von „The Last of Us“ pausieren derzeit unter anderem die Arbeiten am kommenden „Blade“-Kinofilm sowie jene der Erfolgsshows „Andor“ (Staffel 2), „Cobra Kai“ (Staffel 6), der Fortsetzung von „Stranger Things“ und der 3. Season von „Yellowjacket“ (via Variety).

Staffel 1 von „The Last of Us“ feierte hierzulande bei Sky Deutschland und WOW seine Premiere. Zudem ist die Serie ebenfalls bei diversen weiteren Anbietern verfügbar, unter anderem Amazon Prime Video, Apple TV und maxdome. Die Dreharbeiten der 2. Season sollen laut aktueller Planung voraussichtlich Anfang 2024 in Vancouver starten.

Was haltet ihr vom WGA-Streik und den Auswirkungen auf Staffel 2 von „The Last of Us“?

