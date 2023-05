The Last of Us: Die meistgeschaute HBO-Serie in Europa – Abozahl gestiegen

The Last of Us:

Ein Ergebnisbericht verdeutlicht, wie erfolgreich die "The Last of Us"-Serie war. Unter anderem handelt es sich um die meistgesehene HBO-Show in Europa.

"The Last of Us" ist ein riesiger Erfolg.

Anfang des Jahres sorgte die „The Last of Us-„Serie für eine Menge Aufmerksamkeit. Mit der Pilotfolge legten die Verantwortlichen gleich mal das zweiterfolgreichste HBO-Debüt seit 2010 hin – mit 4,7 Millionen Zuschauern. Der Höchstwert wurde schließlich mit der finalen Episode erreicht: Ganze 8,2 Millionen Menschen haben das Serienfinale gesehen.

Genau wie in Lateinamerika

Inzwischen sind weitere Details zum Erfolg der HBO-Serie bekannt. So haben wir es mit der meistgesehenen Serie in Europa und Lateinamerika zu tun.

Speziell in den Vereinigten Staaten hatte die Show pro Episode 32 Millionen Zuschauer. Unter anderem wegen des großen Interesses ist die Abonnentenbasis auf 97,6 Millionen gestiegen, was ein Plus von 1,6 Millionen seit Dezember darstellt. Somit gilt dieses Segment nun als profitabel.

Wer sich „The Last of Us“ kaufen möchte, kann das im Sommer machen. Die erste Staffel wird als DVD, Blu-Ray und UHD verfügbar sein. Eine zweite Staffel befindet sich schon in Planung und geht voraussichtlich Ende 2024 oder Anfang 2025 an den Start.

Weitere Meldungen zu „The Last of Us“:

Auch für das Videospiel, auf dem die Serie basiert, gab es einen weiteren Erfolg: The Last of Us Part I“ ist jetzt Bestandteil der World Video Game Hall of Fame.

In Zukunft dürft ihr euch übrigens auf weitere Serien freuen, die auf PlayStation-Marken basieren. Dazu zählen „Horizon“ und „God of War“, für die der CEO von PlayStation Productions die gleiche Sorgfalt verspricht.

