The Last of Us: Kult-Titel in die World Video Game Hall of Fame aufgenommen

The Last of Us:

Kurz vor dem Wochenende gab die Website des Strong National Museum of Play die diesjährigen Neuzugänge für die World Video Game Hall of Fame bekannt. Unter den ausgezeichneten Titeln befand sich unter anderem Naughty Dogs Kult-Titel "The Last of Us".

"The Last of Us" bekam 2022 ein Remake spendiert.

Seit dem Jahr 2015 nimmt das Strong National Museum of Play in jährlichen Abständen ausgewählte Titel in die World Video Game Hall of Fame auf, die das Medium Videospiele in besonderer Form voranbrachten oder prägten.

Wie bekannt gegeben wurde, werden in diesem Jahr gleich vier neue Spiele in die Hall of Fame aufgenommen. Darunter „Wii Sports“, mit dem es Nintendo im Jahr 2006 gelang, die innovative Steuerung der Wii einer breiten Masse zugänglich zu machen und ganz neue Kundenschichten zu erschließen.

Zudem wurden mit „Computer Space“ (1971) das erste kommerzielle Videospiel überhaupt und mit „Barbie Fashion Designer“ der erste Titel, der sich bewusst an ein weibliches Publikum richtete, geehrt.

Den Schlusspunkt setzte „The Last of Us“ aus dem Jahr 2013, das im vergangenen Jahr mit einem technisch aufpolierten Remake für die PlayStation 5 versehen wurde und bis heute zu den beliebtesten Titeln in der Geschichte von Naugty Dog zählt.

Darum fiel die Wahl auf The Last of Us

Lindsey Kurano, Kuratorin für Videospiele, kommentierte die Aufnahme von „The Last of Us“ in die World Video Game Hall of Fame wie folgt: „Auch wenn The Last of Us im Jahr 2013 debütierte, ist es wegen seiner Qualität des Gameplays und der Stärke der Geschichte bis heute populär. Die HBO-Adaption hat die Reichweite und Popularität des Spiels im Jahr 2023 erweitert.“

„Die Show wurde unter Beteiligung von Naughty Dog entwickelt und hat sowohl von den Kritikern als auch von den Fans als eine der besten Videospiel-Adaptionen, die jemals gemacht wurden, Unterstützung erhalten“, führte Kurano zu „The Last of Us“ aus.

Auch wenn die offizielle Ankündigung eines dritten Teils weiterhin auf sich warten lässt, dürfte Fans von „The Last of Us“ auf absehbare Zeit nicht langweilig werden. Zum einen wird bereits an einer zweiten Staffel der HBO-Serie von „The Last of Us“ gearbeitet, bei der sich die Macher laut eigenen Angaben einem großen Kritikpunkt der ersten Staffel annehmen werden. Welcher damit gemeint ist, verraten wir euch hier.

Zudem entsteht bei Naughty Dog ein Stand-Alone-Multiplayer-Projekt auf Basis der „The Last of Us“-Marke, zu dem bisher allerdings nicht allzu viele Details veröffentlicht wurden. Unter Umständen erfahren wir im bisher noch nicht offiziell angekündigten PS5-Games-Showcase mehr, der aktuellen Gerüchten zufolge in diesem Monat stattfindet.

