PlayStation Showcase: Möglicher Termin weiter eingegrenzt – Bericht

Wann wird Sony Interactive Entertainment einen ausführlichen PlayStation Showcase veranstalten, um einen Blick in die Zukunft zu wagen? Der Insider Jeff Grubb hat einen Zeitraum erneut eingegrenzt.

Das Superhelden-Abenteuer "Marvel's Spider-Man 2" soll in diesem Jahr erscheinen.

Die nächsten Wochen und Monate sind mit zahlreichen Spielen gefüllt. Neben dem in wenigen Tagen erscheinenden „Star Wars Jedi: Survivor“ werden auch „Diablo 4“, „Street Fighter VI“ und „Final Fantasy XVI“ alle interessierten Spieler bei Laune halten. Doch stellen sich trotzdem viele die Frage, was überhaupt Sony Interactive Entertainment in Zukunft bieten möchte.

Bisher ist bekannt, dass in der zweiten Jahreshälfte das Open-World-Actionspiel „Marvel’s Spider-Man 2“ auf den Markt kommen wird, aber dann ist es auch schon mau.

Noch vor dem Summer Game Fest?

Dies könnte Sony Interactive Entertainment mit einem langerwarteten PlayStation Showcase ändern. Und geht es nach dem GiantBomb-Redakteur und meist gut informierten Jeff Grubb könnte dieser bald stattfinden.

Im Rahmen seines Podcasts betonte Grubb, dass er „wahrscheinlich sicher sagen“ kann, dass der nächste PlayStation Showcase im Mai stattfinden wird. Zumindest vermutet er, dass Sony Interactive Entertainment noch „vor dem Summer Game Fest“ mehr Informationen mitteilen wird.

Da Geoff Keighleys Summer Game Fest am 8. Juni 2023 stattfinden wird, rechnet Grubb aller spätestens Anfang Juni mit dem PlayStation Showcase. Bereits im Februar ließ Grubb durchblicken, dass er mit dem Event vor der E3 rechnet. Da die Messe aufgrund zahlreicher Absagen seitens der Publisher auch in diesem Jahr ausgesetzt wird, übernimmt das Summer Game Fest in etwa diese Rolle.

In dem Zeitraum werden auch andere Livestreams und Events stattfinden. Unter anderem wird es eine Ubisoft Forward sowie ein „Final Fantasy XVI Launch Event“ geben. Deshalb können wir gespannt sein, ob Sony Interactive Entertainment tatsächlich bald einen PlayStation Showcase veranstalten wird. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Gehen wir mal davon aus, dass der Showcase tatsächlich bevorsteht. Was würdet ihr gerne seitens Sony Interactive Entertainment sehen? Verratet es uns in den Kommentaren!

