PlayStation: Sony bestätigt nächste Studioübernahme

In den Abendstunden hat Sony Interactive Entertainment bekanntgegeben, dass man ein weiteres Entwicklerstudio in die Familie aufgenommen hat. Nachdem man in der Vergangenheit mit Insomniac Games und Bungie einige überaus erfahrene sowie gefeierte Studios übernommen hatte, hatte der Spielegigant auch schon mehrfach bewiesen, dass man ebenso gerne kleinere Teams in die Arme schließt.

Nach jahrelanger Zusammenarbeit nun eine Familie

Mit Firewalk Studios sichert man sich ein Entwicklerteam, das mit Tony Hsu unter anderem den ehemaligen General Manager des „Destiny“-Teams sowie Chief Financial Officer von Activision Publishing sowie mit Ryan Ellis auch den einstigen Creative Director von Bungie beinhaltet. Auch andere namhafte Entwickler wurden in diesem Studio vereint.

Bereits vor zwei Jahren hatten beide Unternehmen eine Kooperation angekündigt, um ein Multiplayer-Spiel auf AAA-Niveau für PlayStation 5 und PC zu entwickeln. Bis heute wurde der Titel noch nicht enthüllt. Nichtsdestotrotz zeigt sich Sony Interactive Entertainment beeindruckt von den Ambitionen des Teams, um die Spieler in neuen und innovativen Arten miteinander zu verbinden.

Laut Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, teilt Firewalk Studios die Passion für die Erschaffung inspirierender Welten, die auf außerordentlichem Gameplay basieren. Sony möchte weiter in das Team investieren und freut sich, dass man diese technische und kreative Expertise in die PlayStation Studios integrieren kann, um die hauseigenen Live Service-Dienste zu erweitern.

Auch Jim Ryan, der Präsident und Geschäftsführer von Sony Interactive Entertainment hat einige Worte zu der Akquisition verloren: „Firewalk Studios wird von einem Team von Weltklasse geleitet, das überaus erfahren und passioniert für die Erschaffung außergewöhnlicher Mehrspieler-Spiele ist, die denkwürdige geteilte Erfahrungen fördern. Ich bin mir sicher, dass das kommende Projekt des Studios eine starke Ergänzung zu PlayStation Studios‘ Portfolio sein wird und seine Live-Service- sowie Technologie-Expertise wird maßgeblich dabei helfen die Reichweite der PlayStation zu steigern.“

Selbstverständlich ließen sich auch Tony Hsu und Ryan Ellis nicht nehmen in Erinnerung zu schwelgen und in die Zukunft zu blicken. Vor fünf Jahren habe man das Studio gegründet, um den Spielern denkwürdige Erlebnisse auf den Bildschirm zu zaubern. Dies war eine unglaublich aufregende und zugleich beängstigende Aufgabe, die man mit großartigen Partnern wie ProbablyMonsters bewältigen konnte.

Im Weiteren heißt es: „Wir haben einige der inspiriertesten Talente der Industrie zusammengetragen, um beeindruckende neue Welten und Erfahrungen zu liefern, die mit großartigem Core-Gameplay gefüllt sind. Die Aufregung, etwas Neues für Spieler zu erschaffen, hat das Team und unsere Partner beflügelt und wir haben jeden Tag Playtests durchgeführt.“

Seit Jahren arbeitet man bereits mit den PlayStation Studios zusammen, weswegen dies nun der nächste natürliche Schritt für die Firewalk Studios sei. Die Entwickler fühlen sich geehrt und bedanken sich bei all ihren Unterstützern.

Wir können wiederum gespannt sein, was sich hinter diesem Multiplayer-Projekt versteckt.

